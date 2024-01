La profunda reflexión de Cecilia Milone al hablar de su vínculo con Nito Artaza (Video: "Almorzando con Juana", El Trece)

Cecilia Milone se refirió a su relación con Nito Artaza semanas después de que se confirmara su separación. Desde que surgieron los primeros rumores, la artista aseguró que no hablaría de su vida privada, que eligió mantener al margen de un tiempo a esta parte. Él, en tanto, admitió que hubo discusiones y se limitó a aclarar que nada tenía que ver con una tercera persona en discordia. Y respetó la decisión de su ahora expareja al no hablar públicamente de los motivos que los llevaron a tomar la decisión de romper su matrimonio, seis años después de haber dado el sí.

La actriz y cantante fue invitada a Almorzando con Juana Viale y allí la conductora le consultó al respecto. “¿Y vos de vínculos cómo andas?”, quiso saber quien está al frente del ciclo de El Trece. “Yo de vínculos muy bien, yo soy muy sólida afectivamente”, aseguró de inmediato Milone sin ahondar en demasiados detalles.

“¿Pero tuviste una pareja? No sé ni cómo definirlo. Definí tu vínculo con Nito”, se sinceró la nieta de Mirtha Legrand. “No, yo estoy en un proceso muy profundo, muy de de volver a mí misma, con mucha hondura, con mucha responsabilidad”, explicó la actriz para evitar hablar de su separación. “Alguna vez no fuiste vos misma?”, indagó entonces la conductora. Lo que generó que su invitara hiciera una profunda reflexión.

“Entendí, en un proceso muy hondo que estoy haciendo con mi vida, con mi infancia, con mi madre, que yo no quería otra cosa en la vida más que pertenecer al teatro: yo quería ser artista desde los tres años. Me acuerdo perfecto cuando lo dije -comenzó Milone en su respuesta-. Cuando vos tenés esa sensación tan profunda, esa necesidad tan grande, vas escuchando lo que hay que hacer: y te dicen que lo que hay que hacer es crear un personaje, ser fuerte, mostrar, contar tu vida porque la gente te quiere conocer, expresarte. Y la verdad es que a mí me descarna, Juanita. Me descarna cuando tengo que hablar incluso de la alegría. A mí no me gusta mostrarla. Yo soy de puertas adentro, de reuniones de no más de 10 personas”.

Nito Artaza y Cecilia Milone estuvieron casados durante seis años (Instagram)

Por su parte, Cecilia Milone admitió que hasta le “impactó” haber recibido la invitación para ser parte del programa de Juana Viale y no del de Mirtha Legrand, los sábados por la noche. “Porque justo puse como ejemplo hace dos meses: ‘es como el biombo de Juana Viale’ -recordó sobre el día que la actriz apareció con un short de jean en televisión- Yo también tengo que expresar quién soy. Y quien soy, a mí, me gusta expresarme escribiendo. Escribiré quizás algún día y contaré mi vida, pero no quiero hablar más”, enfatizó entonces la actriz que agregó: “Si se ve mi fragilidad es un desastre. Siento que la fragilidad y la emoción la pongo en el escenario. Es esto: no quiero entrar nunca más en la superficialidad de una conversación”.

“Me parece maravilloso”, avaló Juana Viale mientras escuchaba atenta la consideración de su invitada. “Y es muy difícil. Jugamos -continuó Milone -Esto es un decorado, estamos todos vestidos para almorzar. Son cosas que va encontrando que son parte del show, pero siento que basta, que me costó algo demasiado grande. Me dolió, no me gusta verme así. Hoy veo notas en donde hasta hago chistes en doble sentido, que soy graciosa, hago chistes en doble sentido, pero me veo la cara de nerviosa que me estoy defendiendo con eso y no me quiero defender más. No quiero armar el personaje, voy a escribir más”.

“¿Por vos estás bien?”, le preguntó Juana Viale. “Sí. Revisé hasta mi infancia y dolores con mi madre, que no me había animado a mirarlos frente a frente”, concluyó Cecilia Milone sobre el trabajo introspectivo que decidió hacer y por el cual decidió dejar de hablar de su vida privada ni exponerse frente a los medios: hoy elige mostrar su arte sobre el escenario.