Mónica Farro a puro verano en Mar del Plata: bikini al sol, playa y relax

Mónica Farro se mostró en bikini en las playas de Mar del Plata

En medio de la temporada teatral en Mar del Plata, Mónica Farro aprovechó para vivir a full el verano y recargar energías de cara a sus próximas presentaciones en el Teatro Santa Fe, lugar en el que protagoniza la obra El Plan. Así, bajo un intenso sol, la actriz disfrutó del calor y la playa a metros del mar. Bajo un cielo despejado, que casi no mostraba ninguna nube, la actriz mostró cómo vive el verano. Recostada sobre una reposera, la cual tenía un toallón rosa, la uruguaya lucía una bikini negra y unos lentes oscuros. En ese momento, Farro tomó su celular para grabarse y mostrar el instante de relax ante su millón de seguidores.

Mientras acariciaba su cabeza y acomodaba su pelo, Farro comenzó el video esbozando una leve sonrisa, luego enfocó su pecho y su abdomen. En paralelo también podía verse el tatuaje de su bajo vientre. Luego, la actriz levantó su celular y enfocó el resto de la playa, dejando ver cómo era el lugar donde descansaba.

El video, publicado como reel y musicalizado con la canción ‘Del Mar’ de Ozuna, Doja Cat y Sia, inmediatamente se llenó de likes y comentarios de todo tipo, donde la gente resaltaba el físico de la vedette.

La actriz se encuentra en la ciudad costera mientras protagoniza la obra El Plan en el Teatro Santa fe. El elenco esta conformado por Mónica Farro, Alejandro Muller, Alfonso “Chiqui” Abecasis y Kitty Locane. Dos semanas atrás, la uruguaya debutó en La Feliz y compartió sus sensaciones en sus redes sociales: “Debutamos y fue increíble, gracias a todos por el cariño, ojalá puedan acompañarnos toda la temporada en Mar del Plata, los esperamos. Feliz de estar en MDQ con esta producción maravillosa”.

Con una sala repleta y una gran ovación al final, Farro vivió un estreno soñado. La obra trata de una comedia dramática y cuenta la historia de dos hermanos con una relación muy peculiar, Luciano, interpretado por Alejandro Müller, es obsesivo y fóbico, mientras que Manuel, interpretado por ‘Chiqui’ Abecasis, ha dedicado su vida a cuidar de su hermano.

Semanas atrás, la vedette reveló que pudo comprarse una vivienda con el dinero ganado con su cuenta de contenido para adultos. En diálogo con el programa Socios del Espectáctulo (ElTrece), Farro afirmó: “La verdad que ahora lo dejé bastante de lado, pero facturé bastante durante dos años . Estuvo muy bueno porque es todo plata en dólares Con eso pagué mi techo, así que estoy feliz de la vida”.

Mónica Farro protagoniza la obra El Plan en Mar del Plata

La figura del espectáculo se sumó a esta plataforma durante la pandemia de coronavirus. Así las cosas, la mediática explicó que incluso podría haber ganado más dinero, pero que a su criterio había cosas que no podía hacer por ser famosa. “Podría tranquilamente grabar videos “a pedido” a través de la plataforma. Como soy conocida y estoy casada, hay cosas que no hago porque no me parece que esté bueno, pero eso me daría muchísima plata más, como es chatear con la gente, mandar cosas personales, hacer videos sexuales”, comentó.

Luego, el panel le consultó si esta forma de ganancia no incomodaba a su pareja. “No, no, él me graba”, se sinceró. Al mismo tiempo, sostuvo que parte del material que publicó lo grabó junto a su esposo. Además, ese contenido está con “candado”, para verlo hay que pagar un valor extra.

Durante el programa especularon que el valor del contenido que Farro vendía estaba entre los 40 y 45 dólares, mientras que si eran fotos su precio bajaba a los 15. “Igual hay unos míos solos que creo que valen 90 dólares”, disparó ante la sorpresa de los presentes en el estudio del programa.

Por último, la actriz contó que una de las razones por las que dejó la plataforma fue porque en octubre de 2023 se filtraron muchas de sus fotos.