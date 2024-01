Bizarrap se presentará en Coachella y será el único artista argentino en esta edición del festival

YOUNG MIKO || BZRP Music Sessions #58 (Video: Instagram)

Bizarrap sigue haciendo historia con su música y acaba de sumar una nueva cucarda a su inusual trayectoria al confirmarse su presencia en la próxima edición de Coachella. El productor nacido en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía será uno de los atractivos del conocido festival que todos los años se celebra en Indio, California y que presenta lo más fresco de la escena mainstream de la música global.

Te puede interesar: Bizarrap lanzó su nueva music session con Young Miko

El Biza se presentará en la primera jornada de ambos fines de semana de Coachella: será los días viernes 12 y 19 de abril, compartiendo cartel con Lana del Rey, Peso Pluma, Lil Uzi Vert, Justice, Deftones y Sabrina Carpenter, entre muchos otros. En estas mismas fechas también se presentará Young Miko, coprotagonista de la última “BZRP Music Session”, editada hace apenas una semana.

“Nos vemos en Coachella en abril”, compartió Bizarrap orgulloso en sus historias de Instagram el cartel completo del festival, que en las otras fechas tendrá atractivos como Tyler, The Creator, el “never ending tour de” Blur -que en su último show en Buenos Aires habían dicho que sería el último-, Doja Cat, J Balvin y el inesperado regreso de No Doubt.

Bizarrap se presentará en Coachella 2024. El año pasado ganó tres Latin Grammy

Bizarrap no será el primer argentino en ser parte de Coachella: por sus escenarios pasaron Nathy Peluso y Nicki Nicole (en 2022), Las Ligas Menores (2017), Babasónicos (2010), Bajofondo Tango Club y el ZZK Club (ambos en 2009) y Juana Molina (2004).

Te puede interesar: Bb trickz y Depresión Sonora, las apariciones estrellas de España para el próximo Coachella

Después de unos días de expectativa y tras develar quién sería la otra mitad de su nueva colaboración, Bizarrap viene de lanzar la “YOUNG MIKO || BZRP Music Sessions #58″, su primera producción de 2024 que salió en simultáneo en todas las plataformas de streaming. “La que puede, puede / y la que no puede, soporta / Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa”, vocea la boricua con su tono rasposo y pendenciero en el estribillo del tema que seguramente entre en alta rotación durante el verano.

Esta “music session” llega poco más de tres meses después de que lanzara la número 57 con Milo J, la cual fue acompañada del ep en dormir sin Madrid, producción especial que Biza le produjo al rapero. Y de algún modo se cumple la predicción que la propia Miko registró en su canción “Bi”, en la cual entonó: “Dos puta’, ninguna tienen Visa / Todas quieren quitarme la camisa / Una baby de Argentina que me pregunta / cuándo sale sesión con el Biza, ah”.

Bizarrap y Young Miko (Instagram)

Nacida el 8 de noviembre de 1997, Young Miko es una de las raperas más escuchadas de Puerto Rico en la actualidad y, en muy poco tiempo, se convirtió en una sensación global. Su primera canción se llama “Quiero” y la lanzó en 2019 a través de Soundcloud, la plataforma de streaming musical de perfil underground. Y en muy poco tiempo llamó la atención y levantó el perfil, siendo rápidamente cobijada por sus colegas locales: su primer gran golpe lo dio al colaborar con Villano Antillano para la canción “Vendetta”.

Te puede interesar: Young Miko hará su debut en Coachella: ¿invitará a Karol G?

Esa fue la primera de una lista soñada de colaboraciones, que va desde Bad Bunny (aporta su voz profunda y aguardentosa en “Fina”, incluida en el último álbum del rapero) hasta Karol G, pasando por Feid, Wisin y Arcángel. La de Bizarrap no fue su primera colaboración con un artista de la Argentina: ya apareció en el disco Nena Trampa de Cazzu (para la canción “Brinca”) y en Alma, de Nicki Nicol (“8 AM”). El 28 y 29 de octubre de 2023 hizo su debut en Buenos Aires al presentarse en el C Art Media en el marco de la gira Trap Kitty World Tour, con la cual viene presentando su hasta ahora único álbum.