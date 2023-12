Moria Casán habló de la polémica por las renuncias al Bailando 2023: “Circo sin payasos”

El jurado del Bailando habló sobre las ausencias

Con un sorprendente tono serio comenzó la última edición del Bailando 2023, cuando Marcelo Tinelli, sin dejar pasar el tiempo, se explayó sobre los hechos que vienen marcando el pulso de fin de año en el certamen. A las renuncias por diferentes motivos -de Flor Vigna al Bicho Gómez- se le sumaron los pedidos de muchos participantes para ausentarse unos días, teniendo en cuenta que el ciclo también continuará durante el mes de enero, en que varios ya habían asumido otros compromisos familiares y laborales.

La gota que rebalsó el vaso sucedió durante la gala del martes, cuando Yeyo de Gregorio quien afirmó que se tomaría una semana de descanso, a lo que Ángel de Brito, tras elogiar a la pareja que compone con Martu Morales por el baile, les puso un cero como puntaje por la próxima ausencia, lo que derivó en un importante intercambio de opiniones respecto de cómo el puntaje asignado no se corresponde a lo realizado en la pista.

Así, este miércoles, al plantarse frente al jurado, el conductor retomó el tema: “Quiero la palabra de cada uno de ustedes por este tema que es el mes de enero, que nos está atravesando y no es fácil, por conseguir reemplazos por algunos que tenían trabajos tomados. Algunos lo arreglaron con la producción, otros no. Pero empiezan los participantes, como yo lo veía al mediodía a Yeyo, muy enojado por el cero que le puso Ángel, mientras otros participantes se tomaban 20 días de vacaciones como Charlotte. Así que vamos a establecer un criterio de acá en más”.

Yeyo de Gregorio discutió con Ángel de Brito

Fue en ese instante en que Ángel de Brito aclaró: “No me parecen las vacaciones a esta altura, porque tienen que ganar y estar presentes en todos los ritmos, y bailar para ganar. Yo mandaría al teléfono a quienes no vengan a bailar y que decida el público”. Por su parte, Pampita aclaró: “Hay casos donde me da pena el otro participante, como el caso de Martu, que no tiene la culpa”, en relación con la próxima ausencia de Yeyo de Gregorio.

Sin embargo, la modelo y conductora expresó: “El tema de los trabajos es muy complicado, porque en enero hay mucho trabajo para todos los artistas. Y trabajar en enero se le complica a todo el mundo. Polino no pudo volver”, poniendo como ejemplo el caso del jurado que se encuentra realizando la temporada en la costa y su lugar es ocupado por Aníbal Pachano. Justamente este nuevo jurado es quien tomó luego el micrófono y afirmó: “Cuando uno toma un compromiso es de principio a fin, sea quien sea y en un momento en que se habla de la falta de trabajo, este es un momento de poner las pilas y ponerse a trabajar en serio”.

Después de manifestarse desde su silla de jurado, Moria Casán habló con Teleshow y dio su mirada de la situación: “Emociones líquidas, carreras inexistentes o en coma con respirador artificial, tener cámara para mostrar lo que sea, casi todo menos talento”, deslizó la actriz con su estilo característico.

Moria Casán habló con Teleshow (Prensa América)

A continuación, la diva hizo un breve análisis de los concursantes: “El piso televisivo es fast food, no tiene el tiempo de un escenario o de un set cinematográfico, entonces el influencer tiene fandom y hace su bussines, el que viene de otro reality sigue con la fama prestada de seguir pegado al otro para tratar de ganarle, siempre con estrategia y siempre para cagarlo, terminando de votarlo y diciéndole ‘¡te amo!’ y el verdadero artista si no se envaselina sale lastimado, porque su sensibilidad no tiene sincro con el rating”, aseguró.

En el mismo sentido, describió el conjunto como un “circo sin payasos, zoo sin animales y todos vulnerables esperando un like y que alguien los elija, generalmente con autoestima pisoteada por ellos mismos, muy en el fondo me dan ternura, otros admiración por sus valores y el resto cotillón”. Con estas palabras, Moria dejó en claro que nadie es imprescindible en el big show de la televisión. Y habrá que ver cómo siguen las cosas de cara al verano, donde las vacaciones y los compromisos profesionales amagan con alborotar aún más el avispero.