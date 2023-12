Los famosos se unieron frente a la emergencia que vive Bahía Blanca

La situación que dejó el temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires es muy grave y lentamente cada uno de los ciudadanos intenta resolver el día a día. Poder alimentarse, resguardarse, evitar enfermedades, cuidar de los más pequeños y de los ancianos. Con la esperanza que, de a poco, puedan volver a construir sus viviendas, sus negocios, sus vidas.

Un grupo de artistas y deportistas se juntaron para realizar una colecta y recaudar fondos para los que más lo necesitan, que son los casos más urgentes. Obviamente que hace falta de todo, pero principalmente: agua, alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales, colchones, frazadas, ropa para mujeres, niños y hombres. La prioridad es para las familias más perjudicadas. Inmediatamente después del lamentable episodio algunas personas influyentes utilizaron sus redes sociales para solicitar pronta ayuda para los pobladores de Bahía Blanca, la localidad más afectada.

Así lo expresaron diferentes personalidades que nacieron allí, como la actriz Rocío Marengo, Manu Ginóbili, Agustín Aristarán. Todos ellos se unieron para crear una cuenta bancaria en común para recibir las donaciones, que por más pequeñas que sean todas suman frente a este tipo de catástrofes.

Soy Rada Pide ayuda para Bahía Blanca

Por su parte Flavio Mendoza habló con Teleshow pidiendo a aquellas personas que puedan que colaboren con una familia de circo amiga. “Lamentablemente se quedaron sin su fuente de trabajo, no pudieron recuperar nada de la estructura de la carpa y por supuesto no pueden seguir con las funciones. Entre lágrimas, Mendoza explicó: “Me angustia muchísimo ver a toda esta gente es ese estado sin posibilidades, ni ayuda, quedaron arruinados. Y por ahora sin rumbo. Ojalá que puedan volver pronto con sus shows, muchos integrantes del circo solo viven de ese espectáculo. Hoy no encuentran la salida, más con la situación que vive el país”.

Circo destrozado en Bahía Blanca

La compañía circense publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde anunció lo peor: “No se realizarán más funciones. Gracias por todo Bahía Blanca. Hasta la vuelta”. Con muchísimo dolor debieron despedirse, después les espera la etapa de reconstrucción. Y poder seguir trabajando, y girar con el circo por distintas ciudades del país.

El sábado murieron trece personas cuando se derrumbó parte de la estructura del Club Bahiense del Norte, por el temporal de viento y lluvia mientras catorce fueron internadas en grave estado y otras sufrieron lesiones. Esto se dio en distintos barrios de la ciudad debido a los efectos del fenómeno meteorológico.

Este martes, la ciudad está desolada, según relatan algunos comerciantes. “La verdad que nadie hoy está con ánimo de festejar la Navidad, no se siente espíritu navideño y es lógico todo esto, estamos muy tristes. No se siente la Nochebuena ni menos organizar un festejo de fin de año”, sentencia el dueño de un local de ropa en pleno centro de Bahía Blanca.

Desde que amaneció el domingo pasado, la ciudad está completamente distinta, no solamente por los cuantiosos destrozos y las muertes que lamentar, sino que pareciera que cada una de las personas que viven allí estuvieran detenidas en el tiempo sin saber por dónde ir, por dónde caminar, veredas rotas, árboles caídos y postes de luz derribados por la tormenta arrasadora.

Obviamente los bahienses saben que tienen que reconstruirse, no sólo sus ventanas, puertas y techos. Saben que tienen que comenzar a recuperar sus vidas, retomar las actividades en la medida de lo posible, poniendo toda su voluntad.

Recobrar la normalidad no va a resultar nada fácil pero gracias a la generosidad y solidaridad de los famosos como: Ginóbili, Rada, Marengo entre otros, que decidieron alzar su voz para acompañar a los que están sufriendo y pedir ayuda para todos ellos. Porque después del sábado pasado nada será igual, en algunos casos muchas familias se encontraron que ya no tenían nada.