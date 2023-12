Cinthia Fernández sufrió un accidente durante sus vacaciones: “Creo que me fracturé”

La bailarina tuvo que ponerse hielo

Después de un año de trabajo, Cinthia Fernández disfruta de unos días con sus hijas vacacionando en Uruguay con sus hijas Charis, Bella y Francesca. Entre juegos, películas y paseos, la modelo trata de mimar a las pequeñas y darles todos los gustos. Fue en ese contexto que, en un intento por divertirse juntas, la bailarina sufrió un accidente que la obligó a ir al hospital.

“Siempre triunfando...”, comenzó relatando Fernández, totalmente indignada, sobre la situación en su Instagram. Junto a una imagen de su pie izquierdo inflamado, la mediática contó cómo se había golpeado el dedo gordo: “Creo que me fracturé el dedo gordo. Obviamente, jugando como si tuviese 10 años. La señora no entiende que está cerca de los 40″, expresó.

Una hora después, tras haber sido trasladada al Hospital y atendida por los médicos, la modelo subió una nueva foto a sus stories. Según contó, el diagnóstico de los profesionales fue positivo, razón por la cual compartió una imagen usando una ojota en su pie lastimado y una zapatilla en el sano, para evitar seguir lastimándose el dedo. “Es la onda ahora... Pelot... asintomática”, escribió.

Cinthia Fernandez mostró cómo quedó si pie tras el accidente

Ya de regreso en casa, Fernández mostró cómo estaba su pie. Recostada en un sillón, le puso hielo a su dedo inflamado. “No me quebré, pero me rompí la capsulita que une un hueso con el otro y me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or...”, dijo la mediática angustiada al contar el diagnóstico que le habían comentado los médicos.

Tras haberse alejado un tiempo de la pantalla chica –por el levantamiento del ciclo Bien de mañana, que conducía Fabián Doman por El Trece y en el que ella formaba parte del panel–, la bailarina decidió tomarse unos días con sus hijas Charis, Bella y Francesca en el país vecino.

En diversos videos podía verse cómo era el complejo en el que se hospedan las Fernández. El mismo está rodeado de naturaleza y con varios espacios de uso múltiple como la piscina climatizada cubierta y la del exterior, el sauna, las canchas de tenis, un restaurante, jardin para que los menores jueguen, cancha de fútbol tenis, de pádel y muchas atracciones más.

Cinthia Fernández mostró cómo se retiró del Hospital

Otra de las fotos que compartió fue de una de sus hijas. Junto a la frase “En qué momento creciste tanto”, la modelo mostró su sorpresa por el paso del tiempo.

En un año particular, entre el trabajo en la televisión y sus presentaciones en diversos proyectos, Fernández mostró en redes sociales un nuevo emprendimiento que tuvo con sus amigos. “¡Llegó el día! Hoy les cuento que voy a poner mi propia sala de escape. ¡Junto a mis amigos vamos a emprender en esta loca aventura en la que van a ir nuestros sueños a bordo! ¡Ojalá les guste el gran trabajo que estamos haciendo! Y el amor que le estamos poniendo para recibirlos a todos ustedes”, aseguró la mamá de Charo, Bella y Francesca.

También, Fernández mostró un cambio en un sector del lugar. “Y esto que ven acá es nuestro lugar favorito del local, que lo transformamos sin romper nada”, dijo mostrando un jardín vertical que colocaron en paredes. “¿Les gustó el cambio? ¿Les gustó la noticia? ¿Van a venir? Los leo (llenen de amor este posteo que tengo una gran ilusión)”.

Este tipo de emprendimientos son espacios recreativos donde un grupo de personas se pone a prueba para resolver un desafio. El juego consiste en sortear una serie de acertijos y poder abandonar la sala en un lapso de tiempo establecido. En este sentido, Cinthia compartió unas historias para mostrar todo el proceso de renovación y contar más detalles de este nuevo negocio: “Conseguimos alquilar una casa muy viejita, muy deteriorada, teníamos que crear muchos mundos ahí adentro. Entonces las áreas donde van a servir como recepción, necesitan mucha imaginación porque estaban hechas mierda. Estamos poniéndole mucho esfuerzo y mucha dedicación”.