Luis Ventura y Liliana Parodi palpitan el Martín Fierro de la Moda: los premios sorpresa, los conductores y los tres pasos de la gala

Luis Ventura y Liliana Parodi palpitan el Martín Fierro de la Moda

Los premios Martín Fierro y la moda siempre fueron de la mano hasta que sus caminos inevitablemente se fundieron. Desde su primera vez en 1959, la histórica cita en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) galardona lo más destacado del mundo del espectáculo en un desfile de las mejores indumentarias. En la alfombra roja, en el salón o sobre el escenario, las figuras marcan tendencia con sus looks, y de los mejores y peores vestidos se habla tanto como de los ganadores y perdedores de la noche.

El 2019 se realizó finalmente el primer Martín Fierro de la Moda en el Tattersall de Palermo, con la conducción de la modelo y empresaria Valeria Mazza. El próximo 2 de diciembre, en la Usina del Arte de La Boca, será la segunda edición, donde se premiará a diseñadores, fotógrafos, modelos, influencers y también se tendrá en cuenta el estilo mostrado en las redes sociales. La legendaria top model internacional estará también a cargo de la presentación, esta vez junto al periodista Ángel de Brito.

El Martín Fierro de la Moda se celebrará el próximo 2 de diciembre en La Usina del Arte

La ceremonia será transmitida por la pantalla de América TV, con gran alfombra roja y la participación de los más relevantes diseñadores locales e internacionales. Teleshow e Infobae realizarán una cobertura especial en los días previos, buceando en la relación entre la moda y el mundo del espectáculo, proponiendo un recorrido por los diseños más emblemáticos y acercando las palabras de los especialistas y los protagonistas del evento.

En esta segunda edición, Carolina ‘Pampita’ Ardohain es la figura más nominada con tres menciones: trayectoria como modelo, mejor estilo en redes y mejor estilo femenino en conducción. Marcelo Tinelli, Wanda Nara, Iván de Pineda y Natalia Oreiro son algunas de las celebrities que aspiran a llevarse un galardón en una noche que se palpita como inolvidable.

Así fue el final de la ceremonia de la primera entrega de los Martín Fierro de la Moda 2019 (Chule Valerga)

Desde aquel inicial de 2019, diferentes factores se interpusieron entre el primero y el segundo encuentro de los Martín Fierro de la Moda. El más trascendental, naturalmente, fue la pandemia, que puso en pausa a toda la industria del espectáculo. Luego se fueron acomodando los diferentes eventos -radio, televisión, cable, federal- hasta que se determinó que el próximo 2 de diciembre la moda tenga su gran encuentro, en una continuación imaginaria de aquella cita en el Tattersall.

En esta ocasión, el equipo que se puso al hombro la realización del encuentro está encabezado por Flavia Fernández, directora general del Martín Fierro de la Moda. Junto a ella trabajaron Lucía Uriburu, productora de moda de mayor trayectoria en Argentina, que estará a cargo de la sorpresa de la apertura del evento y Carla Rodríguez, periodista especializada de gran experiencia en el rubro. Desde el plano del espectáculo, la producción general está a cargo de Liliana Parodi y la producción ejecutiva la lleva adelante Ana Laura Guevara, histórica productora de Intrusos desde hace 23 años.

En diálogo con Teleshow, Liliana Parodi recapitula estos cuatro años entre un encuentro y otro y destaca el empuje de Flavia Fernández para lograr dar con la realización. “Ella es una enamorada de la moda, empresaria, socia de APTRA, y empezó a trabajar la idea de volver. Nos empezamos a sumar, se fue armando el equipo y ahora estamos a menos de un mes del gran evento”, señala tan entusiasmada que ve en las postergaciones un dato positivo. “Es un hermoso momento del año para hacer un festejo”, augura, proyectando un clima preveraniego.

“Yo me fui súper contento, estábamos en presencia de un Martín Fierro glamoroso y vino la pandemia y se llevó todo puesto”. En su rol de presidente de APTRA, Luis Ventura celebra el regreso del premio que le faltaba a la asociación. En su testimonio, se mezcla la nostalgia por aquel conducido por Valeria Mazza y Horacio Cabak con las presencias estelares de Mirtha Legrand, Moria Casán, Pampita Ardohain y Nicole Neumann, y el entusiasmo por lo que vendrá.

Luis Ventura, presidente de APTRA, adelantó detalles de los Premios Martin Fierro de la Moda 2023 (Archivo)

“Ahora llega esta segunda instancia que estamos armando con Liliana Parodi y la supervisión y la capitanía de Valeria Mazza. Si hay alguien que sabe de moda, es ella. Sumamos un jurado de entendidos y celebridades en la moda que hacen la horneada inicial para que el socio de APTRA vote con mayores herramientas”, agrega el creador de Secretos Verdaderos.

Desde aquel empujón inicial, poco a poco se fue armando la ingeniería y la disponibilidad de América fue un espaldarazo decisivo para darle visibilidad y pantalla al evento. “Nos encantó que un canal de aire pueda transmitir una premiación sobre moda. Sin América no sería lo mismo y Marcelo Tinelli está fascinado y apoyando desde su lugar de director artístico”. Y en tren de destacar puntales, aparece APTRA como nexo entre los mundos, ampliando su jurado habitual de periodistas a diferentes personalidades vinculadas al mundo de la moda, coronado con Valeria en el rol de conductora y jurado de honor.

Con el mismo entusiasmo, Parodi resalta la importancia de la moda a lo largo de los años. “Pensamos que la moda va más allá de la frivolidad. Cuando pensás en la historia de la humanidad, en las fotos de época, en las obras de arte, ahí está la moda hablando de las culturas y de los países. La moda trasciende lo que se muestra en una vidriera”, sentencia. Y en este recorrido por los años, resalta el movimiento industrial que hay detrás de la industria y la importancia actual de las redes sociales como reflejo de las tendencias.

“Buscamos volcar todo esto en un show televisivo entretenido, de calidad. Y aquí es fundamental el aporte de APTRA, la forma que tiene de premiar el trabajo”, dice la productora, y se apoya en su experiencia para validar la importancia de los looks en cada evento de premiación. “Yo produje diez Martín Fierro y siempre hicimos elecciones de los más elegantes y los no tanto -porque hablar de mejores y peores vestidos queda horrible-. Y al otro día todo el mundo hablaba de eso”, recuerda. Y al respecto, imagina un outfit más de fajina para el evento: “Me parece que debería estar tranquila, me siento más cerca de un look de trabajo. No me imagino ponerme lentejuelas ni un traje largo”.

Liliana Parodi será la productora general del Martín Fierro de la Moda 2023 (Infobae)

En lo referente a la premiación en sí y al espectáculo televisivo, se determinaron 20 ternas, un apartado de premios especiales y reconocimientos sorpresa, que de momento se mantienen bajo siete llaves. “Vamos a entregar una o dos estatuillas de oro, que estamos determinando cuáles van a ser porque cuando hay un empate técnico entre dos figuras muy grossas, elegimos sumar”, aclara Ventura. En cuanto al salón, la Usina del Arte representa un desafío desde el desconocimiento del terreno, algo que no ocurría en sitios más tradicionales como la Rural o el Hilton. “Es una experiencia hermosa pero inédita”, resume Parodi, que trabajó con el equipo los últimos dos meses para poner a punto el espacio ubicado en el barrio de La Boca.

En este sentido, la producción resolvió realizar tres instancias para la gala. La recepción será en la alfombra roja, con la conducción de Flor de la V acompañada por Guido Záffora y Cris Vanadía. La premiación en sí va a ser en versión auditorio, lo que presentará una geografía diferente al habitual salón largo repleto de mesas y lo acercará a una versión teatral. Por último, habrá un cóctel en otro salón de la Usina, un clima ideal para relajar tensiones, bailar y disfrutar de un festejo inolvidable.

“Estamos empeñados en hacer una muy buena entrega en cuestiones de moda y seguir marcando un estilo y una manera de elegir”, señala Ventura a modo de conclusión, y redondea expresando su orgullo por el trabajo realizado por la asociación. “El Martín Fierro se llegó a constituir en el primer premio de exportación que tiene el país, al nivel de los Oscar y otros premios internacionales”.