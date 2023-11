El dolor de El Polaco por la muerte de la esposa de su padre: “Ahora están juntos”

El Polaco atraviesa una dura pérdida

En medio de su separación con Barby Silenzi y la tristeza que esto genera en su familia, en las últimas horas El Polaco volvió a vivir una situación de mucho dolor. Es que el cantante de cumbia recibió la dura noticia de la muerte de la pareja de su padre.

“Fuiste una gran compañera de mi viejo. Diste la vida por él, ahora están juntos”, fue el mensaje que el artista compartió en sus stories junto a emojis de corazón y caras llorando. En la misma se puede ver una foto de la mujer, que acompañó a su papá en sus últimos años, junto al cantante.

Como si fuera obra del destino, la pérdida de la mujer se da pocos meses después de la partida de Jorge Carlos Cwirkaluk, el padre de El Polaco. El hombre había fallecido el 24 de junio pasado a los 59 años, luego de haber transitado una vida de excesos, alcohol y drogas.

Jorge Carlos Cwirkaluk fue un exitoso empresario, hasta que estos problemas aparecieron en su vida y las adicciones lo llevaron mal camino. Ese mismo problema afectó a toda su familia, ya que cuando El Polaco tenía cinco años, su papá perdió todo, solo les quedó la casa, y el hombre terminó internado.

Tiempo atrás, el cantante había hablado sobre esos años: “Tenía que estar detrás de una persona a la que por su estado no le importaba nada. Yo a los siete años tenía gastritis, en lugar de pensar en pasear con mis padres, tenía que acompañar a mi mamá a buscar a mi viejo a los bares. Seguí estudiando, pero no teníamos un mango, a mis diez años mis padres se separaron. Mi mamá estaba desbordada tratando de mantenernos, porque con cuarenta años y sin el colegio, no es fácil conseguir trabajo”.

Por su parte, en una de sus apariciones en televisión, el padre del artista contó detalles de cómo fueron esos momentos. Hace unos años, en el magazine El diario de Mariana, expresó: “Yo estaba con las drogas y el alcohol. Me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”.

El dolor de El Polaco por la muerte de su papá

En ese mismo instante, Jorge fue muy agradecido con su hijo, sobre todo al recordar su proceso de rehabilitación. “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. El Polaco me salvó la vida”, explicó Jorge en el mismo programa.

El 24 de junio de 2022, a los 59 años, Jorge Carlos Cwirkaluk falleció. El Polaco recibió la noticia con muchísima tristeza y atravesó días de mucho sufrimiento. “Él siempre fue un loco. No cuidaba su salud. Siempre pensaba que era inmortal. Si bien la depresión y las adicciones (para la gente que está del otro lado) llena el vacío por momentos, trae más depresión y cosas más tristes”, había dicho el cantante de cumbia al referirse a la pérdida de su papá.

En una charla con Los Ángeles de La Mañana, por ElTrece, el artista reflexionó: “Un tipo de 59 años, con hijos exitosos, con nietas sanas, hijos sanos... Eso es lo que a veces uno no puede entender. Era mi papá. Es el loco que quería tener siempre en mi corazón”.

Para finalizar, El Polaco expresó lo que sentía por su papá y al mismo tiempo quiso enviar un mensaje para todas las personas que tienen un familiar que atraviesa estas dificultades: “Espero que se alivie un poco el dolor. Era mi debilidad mi viejo… Desde muy chico… Desde los 7 años traté de ayudarlo en todo lo que se puede, de acompañarlo, de ir a buscarlo a los boliches. Pero era un loco y así terminó. Para todas las personas que están del otro lado, que tienen adicciones… ¡cuiden su salud! Hay chicos y nietos que sufren, que quieren verlos crecer... Para mí también va”.