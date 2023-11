Barby Silenzi respondió los dichos de El Polaco: “Quizás tiene ganas de estar soltero”

Barby Silenzi le respondió a El Polaco

A horas de que El Polaco revelara la crisis que vive con Barby Silenzi, la bailarina salió a responderle e intentó explicar por qué el padre de su hija habría tomado esta decisión: “Teníamos proyectos juntos de familia y ahora no sé qué le pasó a él por la cabeza. Quizás tiene ganas de estar soltero, de estar con otras personas, le pueden pasar muchas cosas, y lo entiendo, capaz que se aburrió. Pero de última charlalo conmigo primero, comunicámelo, o capaz que le da miedo tomar la decisión que íbamos a tomar”.

La relación entre la artista y el cantante nació en 2019, año en el que se pusieron de novios, y se consolidó durante la pandemia, época que también coincidió con el nacimiento de su hija, Abril. Desde entonces, el amor fue creciendo a tal punto que estaban por tomar una gran decisión. “Siempre sigo apostando y trato de apaciguar, de que pase, de construir. Íbamos a vivir juntos. Estábamos para unir y no tener 80 casas repartidas. Quizás se asustó. De novios tenemos 4 años, pero nos conocemos desde 2016. Casarse lo sigo esperando”, reveló Silenzi en diálogo con Intrusos. ”Yo siempre traté de cuidarlo, me reservé un montón de cosas, o sea, siempre fue así. Además el programa se grabó el viernes y nunca me lo comunicó, ni antes, ni después. No nos conocemos hace cinco minutos, tenemos una hija, una familia, no da”, continuó Silenzi.

Además de los detalles que explicarían la crisis, Barby habló con Teleshow y criticó la forma en la que el cantante dio la noticia en el programa de Juana Viale, Almorzando con Juana, por El Trece. “Me sorprendió que haya dicho eso en el programa. Ya que a él no le gustó nunca que todo el mundo sepa de su vida privada. La verdad no puedo creerlo. También me dolió la forma en que lo dijo, medio riéndose y como dándole la primicia a Juana”.

El Polaco hablo sobre su relacion con Barby Silenzi: "Estamos en una crisis muy grande"

En las últimas horas, la bailarina posteó una foto en donde se la ve sonriendo, levantando una copa, y que acompañó con la frase: “Así les deseo que tengan buenas noches”. La publicación se llenó de mensajes de apoyo de sus fans como “hermosa Barby si no te valora no te merece” y “Si no te valora para qué insistir, mereces ser muuuy feliz a esta altura”. Por su parte, el músico ratificó lo dicho en el programa y sostuvo que no están separados: “Estamos pasando por una crisis. No nos estamos poniendo de acuerdo en algunas cosas”.

En medio de los rumores, el músico había confirmado el distanciamiento con su pareja cuando fue invitado al programa de Juana Viale. “Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, afirmó el cantante. Esta fue una de las frases que disparó el enojo de Silenzi.

“Tengo 36 años, y tengo 3 hijas de 3 mujeres diferentes. Toda mi vida fui papá, desde los 19 años”, contó sobre su vida. “Las madres de mis hijas son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, afirmó el artista.

Respecto de las claves que explicarían la crisis, El Polaco había reflexionado en vivo: “También pasamos una pandemia con Barby, pasamos un montón de cosas. Recién nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron un año. La pasamos bien pero estuvimos sin poder salir a ningún lado. La bebé nació en pandemia. No es que estábamos como ahora en crisis”. Luego, expresó el sentimiento que lo une a la mamá de su hija. “Yo la amo mucho y es una mujer excelente, como las demás mamás de mis nenas”, afirmó.