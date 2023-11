Julián Serrano lanzó un exabrupto al convertirse en tendencia por el compromiso de su ex, Oriana Sabatini

Julián Serrano reaccionó a la noticia del inminente casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron su compromiso luego de cinco años en pareja y anunciaron su casamiento. Rápidos de reflejos, los usuarios de las redes sociales volvieron tendencia el nombre de Julián Serrano en X (ex Twitter), ya que el influencer fue novio de la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini entre 2014 y 2017. Aquella relación no terminó de la mejor manera e, incluso, el muchacho quedó envuelto en rumores de infidelidad.

Es por eso que muchos usuarios de la red social le recordaron su pasado amoroso quien fuera actor. “Después de un Julián Serrano, llega un Paulo Dybala”, expresaron algunos internautas. Y Serrano decidió no quedarse callado ante la situación. “Ya que soy tendencia aprovecho a decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la pi... todos. Disponible en la con... de tu madre”, se despachó sin filtros y muy furioso ante la situación.

No obstante, horas más tarde decidió borrar su insolente mensaje y cambiarlo por otro, unos tonos más abajo. “Me cansaron. Debido a todo el hate que recibí sin motivo, decidí dar mi opinión de todo esto. Es la última vez que toco el tema pero me canse del ciberacoso”, expresó. Y dejó un link de un video alojado en YouTube. Sin embargo, el contenido del mismo no era una reflexión ni nada por el estilo, sino que se trataba de un dj set que mezcló con un colaborador llamado Mechaloca.

El insolente mensaje de Julián Serrano en X (ex Twitter)

Oriana y Serrano se conocieron en 2014 cuando ambos fueron parte del elenco de Aliados, tira juvenil que produjo Cris Morena y que se emitió por la pantalla de Telefe. En junio de aquel año, ambos confirmaron que estaban de novios e, incluso, se ilusionaron con un futuro duradero entre los dos. De hecho, habían hecho planes para irse a vivir a Miami y ponerse a trabajar en sus respectivas carreras como artistas. Pero tres años más tarde, en julio de 2017, el amor llegó a su fin. Fue Oriana quien confirmó la ruptura. Y, aunque en un momento trascendió que él la había engañado con otra chica, la hermana de Tiziana Sabatini lo negó de plano.

“No me engañó. O al menos, no que yo me haya enterado. Él dice que no… Yo no me aburrí”, había declarado la actual pareja del delantero de la selección argentina de fútbol, dando a entender que fue Serrano quien había decidido finalizar con el vínculo.

Un año más tarde de esta separación, Oriana encontró el amor en Dybala, quien por aquel entonces jugaba en el Juventus de Italia. Durante estos cinco años de relación, el futbolista y la cantante conviven en Italia, tienen dos mascotas en común y, finalmente, anunciaron su compromiso.

La foto con la que Oriana Sabatini anunció su compromiso con Paulo Dybala en Instagram

En un posteo en conjunto y bajo el lema “para siempre” junto al emoji de un corazón blanco, Oriana y Paulo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una imagen confirmando que pasarán a la brevedad por el altar. En la foto en cuestión se la ve a ella recostada en la cama con el pijama puesto. Le da su mano izquierda a él, quien se la sostiene para que resalte el anillo, y con la derecha se toma el rostro, entre el llanto, la alegría y la emoción. El futbolista es el que toma la imagen, pero son los brillantes los que se roban las miradas.

“A mí me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Que me pida casamiento sí, lo espero”, había dicho Sabatini hace unos años en Los Mammones (América) y explicó por qué su novio estaba en duda. “Él es medio como yo con la maternidad, yo no sueño con eso, él sí sueña con ser padre y yo sueño con el casamiento y él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar”, dijo. Finalmente, el día más esperado para Oriana llegó.