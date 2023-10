La audaz producción de fotos de Úrsula Corberó y el Chino Darín en una playa nudista

Úrsula Corberó y el Chino Darín disfrutan su amor en una playa nudista (Instagram)

La relación entre la actriz española Úrsula Corberó y el Chino Darín se afianza cada vez más. Después de casi 7 años juntos, la pareja disfruta de su amor en distintas partes del mundo. Con compromisos laborales tanto en Argentina como en España, a los actores les gusta pasar el tiempo libre que tienen juntos cada vez que pueden, y también de compartir sus logros profesionales.

Tanto es así que el 8 de septiembre de este año, Úrsula estrenó su protagónico en la serie El cuerpo en llamas, que enseguida se convirtió en una de las más vistas por su relato de ficción basado en una historia real y también por sus actuaciones. Por estos días, la pareja se encuentra en España, en las Islas Baleares en donde vive unas vacaciones al sol, en el otoño todavía cálido de Europa.

En sus redes sociales, los dos mostraron imágenes de su estadía al aire libre. En esta oportunidad, tanto la actriz de La casa de papel como el hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas dieron muestras de su amor con unas fotografías jugadas que subieron a sus perfiles de Instagram. En una playa nudista, ambos se fotografiaron en trajes de baño e incluso sin ropa para disfrutar libremente del paradisíaco paisaje.

El Chino Darín pasa unas divertidas vacaciones junto a Úrsulo Corberó en una playa nudista (Instagram)

El Chino, en una de sus publicaciones, subió una instantánea suya adentro de una embarcación y escribió en catalán “El llaut menorquin”, que en español significa un barco resistente a las inclemencias del tiempo. Con un sombrero de paja en la cabeza y un traje de baño de color naranja, el joven posó para la foto tomado de uno de los mástiles del velero con un paisaje rocoso de fondo sobre el mar azul. Su novia respondió a su mensaje con un comentario gracioso: “Mi tiburón”.

En otras fotos, se la pudo ver a Úrsula tomando sol en una reposera y sonriendo a la cámara, en un plano bien corto de su rostro. Y en otra de las imágenes, más audaz, sin traje de baño saliendo de una especie de laguna con el agua completamente cristalina.

Úrsulo Corberó sin traje de baño en una playa nudista con el Chino Darín (Instagram)

De esta manera, la pareja consolida su vínculo entre vacaciones y obligaciones laborales. Hace poco, en una entrevista con Teleshow, el actor había sido consultado sobre cómo sobrellevaban el peso de la distancia en la relación. Y él había asegurado: “Obviamente, en siete años han pasado un montón de cosas. Ha habido muchos momentos, altibajos, distancias. Pero la verdad es que muy bien. Hemos aprendido mucho también en todo este tiempo. Lo que más ayuda a la pareja es el amor, la empatía. Tratar de entenderse, incluso a la distancia. A veces es difícil entenderse a la distancia. Todas estas cosas pueden obrar a favor y en contra, dependiendo del momento. El éxito inclusive. Los viajes. Todo puede ser una moneda de dos caras”.

Luego, se refirió a su personalidad. “Yo creo que soy romántico. No soy muy meloso en el sentido del romanticismo como color rosa. Para mí el romanticismo no tiene que ver con lo rosa. Es más sanguíneo todo, tiene más que ver con la pasión. Incluso con cierta cuota de sufrimiento, lamentablemente. Para mí el romanticismo tiene algo que ver con vivir las cosas apasionadamente. Yo tengo un concepto romántico por ahí un poco más clásico de lo que se interpreta ahora como romántico. A mí, que alguien venga y te dé una flor de romántico, no tiene nada que ver con ser romántico”, reflexionó.

Úrsula Corberó y el Chino Darín en las Islas Baleares, en España (Instagram)

En cuanto a Corberó, ella admitió que cambió su manera de comportarse en este noviazgo. “Ya viví en otras relaciones lo de llevar las cosas clandestinamente y ser muy reservada, y me di cuenta de que no, al final no funciona. Habrá gente a la que sí, pero a mí, por mi forma de ser, no me fue bien”, aseguró.