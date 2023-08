Pamela Sosa, dura contra Aníbal Lotocki: “No puede haber un asesino suelto haciendo lo que quiere con el cuerpo de la gente”

La palabra de Pamela Sosa tras la muerte de Mariano Caprarola (Video: "LAM", América)

En medio de las novedades constantes respecto de la salud de Silvina Luna, quien se encuentra internada en el Hospital Italiano donde atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que en 2011 le realizó Aníbal Lotocki, la tarde de este jueves se confirmó la muerte de Mariano Caprarola.

El panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) arrastraba diversos problemas de salud luego de haberse sometido a una cirugía estética con el mismo profesional, en la cual, sin saberlo él, fue inyectado con metil metacrilato en sus glúteos. En 2021, y en La noche de Mirtha con Juana (El Trece) Caprarola dio detalles de la operación a la que debió someterse para que le extrajeran de su cuerpo dicha sustancia y, además, de cómo esto había afectado a su organismo. En ese programa, contó que lo había pasado “muy mal” y que su vida “corrió peligro” luego de que los médicos que lo atendieron descubrieran que había desarrollado una calcemia a causa de la sustancia que tenía en su organismo.

Producto de esto, el lunes pasado se internó en el Centro Medicus de la calle Azcuénaga de la Ciudad de Buenos Aires para que le practicaran una intervención para extraer las piedras que tenía en los riñones. Si bien se trató de una operación programada y sin demasiados riesgos, el productor de moda se descompensó tras la cirugía debido a un shock hemorrágico que, en la tarde del jueves, le ocasionó un paro cardiaco que terminó con su vida.

En medio de este panorama quien se refirió al tema fue Pamela Sosa, expareja de Lotocki y también afectada en su salud por una intervención realizada. En charla con Ángel de Brito en LAM (América) destacó: “Me cuesta hablar de esto, es como que uno necesita cerrar un ciclo y no se termina. Me parece que se va a terminar cuando este hombre esté preso. Hay mucha tristeza y mucho miedo, porque en el cuerpo tenemos esta bomba”.

“Lamentablemente se tuvo que llegar a la situación de Silvina para que a ese hombre lo inhabiliten y estamos esperando la sentencia firme”, expresó sobre el presente de la causa. “No puede haber un asesino suelto haciendo lo que quiere con el cuerpo de la gente. Supuestamente es un médico que salva vidas y lo único que hizo es perjudicar la salud de la gente y matar a personas”, aseguró Sosa.

La vedette, quien fue pareja del médico por ocho años, relató que se sintió usada como conejillo de Indias y como forma de darse a conocer en el medio: “Me usó a mí y usó a mucha gente del medio. Él los operaba gratis, a Mariano también, y no sólo le inyectó en los glúteos, sino también en los brazos tenía metacril supuestamente. Y quiero aclarar algo importante: no es metacril lo que nos puso, es silicona líquida mezclada con un polímero, por eso hay una denuncia de él por estafa, que la Justicia no dio lugar”.

Semanas atrás, Pamela Sosa tuvo la oportunidad de encontrarse al aire en Telenoche a Lotocki le asestó: “Sé muchas cosas de vos, cómo guardabas el polímero, ese polvito que mandaban a limpiar. En Chile también tuviste problemas, ¿por qué no te hacés cargo que hiciste las cosas mal? Quiero que me respondas por qué tengo silicona líquida en mi cuerpo si nunca me dijiste que ibas a colocármela. Eso me provocó una diabetes. Si así me trataba a mí, que era su mujer, no quiero pensar con las demás pacientes”.

Sosa continuó con su descargo. “¿En algún momento él pidió perdón?¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, sentenció.

“Yo me di cuenta de lo que tengo recién diez años después de la cirugía que me hizo. Él me operó en el 2006 por primera vez y me enteré en el 2016 por otra cirujana que me mandó a hacerme estudios. Pero hoy el caso no soy yo, es Silvina en este momento”, se solidarizó la modelo.

