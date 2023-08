La indignación de la China Suárez por el crimen de Morena, la nena asesinada en Lanús: “¿Cuánto más van a esperar?”

La indignación de la China Suárez por el crimen de Morena (Instagram)

La conmoción dejó paso a la bronca cuando en la mañana del miércoles se conoció la noticia de un robo en manos de dos motochorros que dejó como resultado la muerte de una nena de 11 años. Las imágenes muestran a Morena, a punto de entrar a su colegio, la Almafuerte N°60, en la calle Molinedo al 3200, en Villa Giardino, zona de Lanús Oeste cuando es interceptada por dos hombres arriba de una moto. Según se supo más tarde, por el crimen de Morena hay dos detenidos: se trata de los hermanos Darío Humberto Madariaga, alias Lolo y de 25 años; y Miguel Ángel Madariaga, de 28. Y para los investigadores el hecho está esclarecido.

Fuentes de la investigación le informaron a Infobae que “La autopsia reveló que la nena falleció por un desgarro en el hígado producto del golpe profundo que recibió”, explicaron sobre los resultados de la pericia que se realizó en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Desde ese instante, los vecinos de Lanús y usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la triste noticia y salieron a pedir Justicia por la pequeña.

Quienes no se quedaron callados fueron algunos famosos, que expresaron su bronca con mensajes en sus redes sociales. Eugenia China Suárez, desde Orlando, en donde está pasando unos días de vacaciones junto a sus tres hijos - Rufina, Magnolia y Amancio - que fueron a visitar los parques temáticos de Disney, se manifestó con mucha indignación. “¿Cuánto más van a esperar? ¿Cuántas familias má van a tener que pasar por esto? Justicia por Morena”, concluyó adjuntando el hashtag del nombre de la niña para hacer más visible su comentario.

El mensaje de la China Suárez tras el asesinato de Morena (Instagram)

Quien también se solidarizó con la familia de Morena y mostró su repudio frente a las cámaras de televisión fue Flor De la V, al comienzo del programa Intrusos, el ciclo que conduce por América. Lejos del clima festivo con el que suele comenzar el programa todos los mediodías, en esta oportunidad la conductora se quebró al aire. “Antes de comenzar el programa la verdad que estaba ahí, antes de salir, y tengo que decirles que es algo bastante difícil, porque es un programa totalmente distinto, con energía, vamos a llevarle información como todos los días, pero hoy pasó algo gravísimo en la Argentina, que mataron a una nena de 11 años”, comenzó diciendo con la vos completamente quebrada por la emoción.

Luego, continuó: “Es inevitable que toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia. La verdad que hasta me cuesta hablar. Estaba mirando el programa de Pamela -Desayuno americano, que en su edición de hoy detalló los pormenores del hecho- y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia”.

Más adelante, la conductora se hizo preguntas sin respuesta: “¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph de que mataron a una nena de 11 años que iba al colegio, que iba a formarse”, sentenció.

Flor de la V lloró al aire ante el asesinato de una nena de 11 años (Video: Intrusos, América)

Según los resultados de la autopsia que se dieron a conocer en la noche de este miércoles, la piña en la panza que le dieron los asesinos a la nena fue mortal, es decir la pequeña murió por un fuerte golpe en el hígado y no en la cabeza, como se especuló en un primer momento.

