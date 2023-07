Julieta Poggio reveló cuál fue el consejo que le dio Pampita para capitalizar el dinero de sus primeros trabajos

Julieta Poggio reveló el consejo de vida que le dio Pampita cuando la conoció (Video: "Noche al Dente", América)

A tres meses de su salida de Gran Hermano, Julieta Poggio sigue sorprendida por la cantidad de ofertas laborales que tiene: triunfa como modelo -carrera que desempeña desde antes de ingresar a la casa más famosa del país-, realiza todo tipo de acciones comerciales en sus redes sociales aprovechando los dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, participa en Fuerza Bruta, y se prepara para debutar como actriz de la mano de José María Muscari.

Mientras disfruta de su presente, el domingo pasado tuvo la posibilidad de rodearse y conocer a muchos famosos con quienes soñó con trabajar en algún momento. La influencer condujo la previa de los Martín Fierro para el streaming de Telefe junto a sus excompañeros de reality y con quienes está al frente de Fuera de joda -también en las redes del canal- Daniela Celis, Lucila La Tora Villar y Nacho Castañares. Y más tarde, ingresó al salón del hotel Hilton de Puerto Madero, en donde se llevó a cabo la entrega de premios más importante de la televisión argentina, y fue parte de la fiesta.

Allí, compartió mesa con parte de la producción de Gran Hermano -que se quedó con el Martín Fierro de Oro- a la también se sumó el ganador del reality, Marcos Ginocchio, quien se sentó a su lado y con quien tuvo un intercambio cómplice que continúa alimentando los rumores de romance, pese a que ambos se encargan de desmentirlos asegurando que son amigos.

Julieta Poggio en los Martín Fierro 2023 (@poggiojulieta)

Invitada a Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por la pantalla de América, Julieta describió la ceremonia como una “noche mágica”. “Lo sentí como un bautismo”, dijo por la oportunidad que tuvo al conocer a tantos famosos y por cada una de las palabras que recibió por parte de ellos. “¿Qué me decían? Me felicitaban, ¡me conocían! Me daban consejos”, agregó la actriz.

De inmediato, reprodujo las palabras que le dijo Carolina Pampita Ardohain a ella y a las otras ex Gran Hermano. “No compren ropa, no gasten en zapatos. Eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento”, fue el consejo de la conductora de manera enfática, según la imitación que hizo Julieta.

“Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. La amamos”, destacó la actriz al respecto.

Pampita contó el consejo que le dio a Julieta Poggio (Video: "A la tarde", América)

Por su parte, Pampita dio un móvil en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América, e hizo referencia al encuentro con la actriz en el backstage de la foto de los Martín Fierro. “Sé que está laburando un montón, es súper talentosa, le espera un carrerón porque canta espectacular, baila increíble, tiene un ángel especial. Esas cosas se dan o no se dan, y ella lo tiene. Ya tiene el cariño de la gente”, resaltó sobre Poggio.

“Le dije ‘mirá, no te tientes con las cosas de todos los días porque ropa te van a regalar un montón. A las producciones no tenés que llevar nada, podés ir en jogging porque siempre viene una vestuarista y te trae todo, en las galas algún diseñador te va a prestar. Ahorrá la plata e invertí en tu primer departamento. Porque estos momentos de furor y de mucho laburo después se calman un poco. Que aproveche”, sugirió la conductora y recordó su experiencia sobre su debut en los medios: “Mi primer año que trabajé como modelo, empecé en la tele con El Rayo, en un año me compré mi primer departamento y fue un alivio por dejar de gastar en alquiler”.

Seguir leyendo: