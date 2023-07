Celeste Cid anunció su compromiso con Abril Sosa: así fue la romántica propuesta de casamiento

Celeste Cid y Abril Sosa se comprometieron (@mcelestia)

Celeste Cid y Miguel Abril Sosa disfrutan día a día de muy buen presente amoroso. La actriz de Planners y el baterista de Catupecu Machu blanquearon su relación en abril y desde entonces, expresaron lo mucho que se quieren a tal punto que la pareja decidió dar un gran paso.

No hay fórmulas para el amor. Algunas parejas necesitar estar mucho tiempo juntas para tomar decisiones o darse cuenta qué tipo de vínculo desean. Otras, por lo contrario, saltean algunas etapas de lo socialmente convenido y el flechazo es más fuerte. En el caso de Celeste y Abril, tan solo unos meses les bastaron para darse cuenta que querían formalizar su romance.

Durante el fin de semana, la pareja asistió a Secret Garden, una experiencia denominada inmersiva que se está llevando a cabo en el Jardín Botánico de Buenos Aires. El lugar se convirtió en un espacio para contemplar la naturaleza durante la noche a través de un show lumínico. “Lo que la luna llena nos dejó”, escribió la actriz en el posteo que compartió en su feed de Instagram para sus más de dos millones y medio de seguidores.

La publicación de Celeste Cid donde anunció su compromiso con Abril Sosa (@mcelestia)

La primera foto que dejó Celeste en sus redes en una del Jardín Botánico completamente iluminado con la luna de fondo. Luego subió dos fotos del baterista contemplando el paisaje y la escenografía que montaron repleta de luces y colores. Al carrete le sigue una selfie de los dos en tonos violáceos por la luminaria led del lugar. Incluso Abril subió la misma postal en sus historias y escribió: “Con mi vampira entre luces y bosques”.

Cid y Sosa confirmaron su romance en abril de este año y desde allí se volvieron inseparables (@mcelestia)

La última foto, que es la más esperada, es la de su mano mostrando un espectacular anillo dorado el cual en el centro tiene una especie de flor con un cristal brillante. También dejó lucir sus uñas impecables y sin dar más detalles los usuarios no tardaron en opinar al respecto.

“Y lo que la luna nos depara (o ya nos deparó), María, mi amor”, le respondió el músico a su futura mujer en el posteo que causó furor en los fanáticos de ambos. Los mensajes se colmaron de saludos para la pareja, felicitaciones y mucho amor. “Yo también le pediría matrimonio a Celeste Cid”, “No lo puedo creer, qué alegría”, “Ay dios, la lunita y todo el amor que mereces”, “¿Pareja más linda no existe? No lo creo”, “Me muero de amor, se viene boda”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Así es el anillo que el músico le regaló a la actriz (@mcelestia)

Hace unas semanas, Abril utilizó sus redes sociales para expresar lo enamorado que está de su novia y ahora, futura mujer. “¿Qué es el tiempo sino otra cosa que abrazar lo que no se puede tocar? ¿Qué es el tiempo sino otra cosa que una ilusión, anacrónica y audaz de sentirnos inmortales? Tiene muchos nombres. Yo lo llamo Amor”, señaló el baterista, que el año pasado regresó a los parches de Catupecu luego de 20 años.

A continuación, enumeró algunas cuestiones tangibles para intentar aproximarse a ese concepto: “Un disco de The 1975. Un acople. Un vuelo. La sala. Tu casa. Un aroma. Segundos que se confundieron con años. El mar, las sombras, los espejos. Las manos no se sueltan. No hay distancia, hay deseo, y la certeza, siempre la certeza. ‘No es un tatuaje más, no hay manchas en la piel’. Tiene muchos nombres, yo lo llamo Amor”, agregó, acompañando una foto del viaje que habían hecho a San Luis.

Al ver la dedicatoria, Celeste le contestó: “Vos sos el Amor, con todos sus nombres... y lados posibles. haciendo de cada instante un mundo”, escribió junto a un corazón la actriz, que es madre de André, fruto de su relación con el músico Emmanuel Horvilleur y de Antón, de su vínculo con el actor Michel Noher.

