Así fue el festejo cumpleaños de Coti Sorokin: los looks y las perlitas de una noche ensamblada

El cumpleaños de Coti Sorokin desde adentro

Coti Sorokin cumplió 51 años con una particularidad: es el primero como esposo de Cande Tinelli. Para celebrar esta fecha tan especial, el cantante y la influencer reunieron en Buenos Aires a parte de la familia ensamblada en un evento que organizó la influencer. Entre los asistentes estuvieron Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, Soledad Aquino y Mica Tinelli, quienes coincidieron en un restaurante porteño con las hijas del rosarino en una reunión de íntimos.

Como si hubiera un dress code establecido, los asistentes optaron por looks con el cuero como protagonista estelar. Marcelo llegó abrazado a su novia derribando dos rumores que lo persiguieron en el último tiempo: que las cosas no estaban bien con la modelo peruana, y que esta no se llevaba bien con las hijas mayores del conductor. Al menos por esta noche, no pareció nada de esto, ya que se las vio muy animadas dentro del restaurante Anasagasti. A la hora de elegir el vestuario, el conductor -todavía con el pelo rosa después de su encuentro con Lionel Messi en Miami- optó por una campera de cuero y pantalón militar y su novia optó por un saco blanco, pantalón de cuero negro.

La complicidad de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (RS Fotos)

Coti Sorokin y Cande Tinelli, muy enamorados

Como suele ocurrir en cada evento al que asiste, la que se llevó todas las miradas fue Cande, quien lució un outfit bien en tendencia por los texturas de sus prendas: combinó unas texanas de brillos con un jean oxford que dejaba lucir únicamente la puntera y sumó una chaqueta de cuero negra con detalles en blanco al igual que la bucket sobre su hombro en el mismo tono y con tachas en la correa. Además, se hizo un recogido tirante y para el makeup optó por algo sutil en los ojos para darle protagonismo a la boca con un labial en tono coral.

Soledad Aquino posó con sus hijas antes de ingresar al local. La madre optó por un total black, con saco de gamuza, pantalón de cuero y una remera con detalles en rosa. Micaela fue por un vestuario diferente: pantalón de jean azul con roturas y saco gris oscuro. Mientras que Sorokin eligió un estilo informal: pantalón negro, borceguíes, buzo canguro con capucha y una remera blanca con la leyenda New York City, similar a la que usara John Lennon en una de sus fotografías más icónicas.

Soledad Aquino con Mica, una de sus hijas

El look de Cande Tinelli

Cabe recordar que Coti es padre de dos pares de mellizos de una relación anterior. Iván y Maia, nacidos en 1995, y Dylan y Leyre, en 2004, tienne un perfil mucho más bajo que la familia de su esposa. Solo Leyre se mostró ante los fotógrafos previo al ingreso, en tanto Maia mostró parte de la intimidad cuando le llevaron la torta a su padre. Allí se ve a Marcelo sentado junto a su actual novia y frente a su ex, demostrando una convivencia armónica en el festejo de su yerno y del buen clima reinante en el evento. O, al menos, de la tregua. Cande dio cuenta de esta situación con un paneo del restaurante y la leyenda “las familias Sorokin y Tinelli”, junto a un corazón.

En la previa, la influencer le había dedicado unas emotivas palabras a su marido en sus redes sociales. “En un mundo y una sociedad de relaciones ´líquidas´, relaciones sin responsabilidad afectiva ni emocional, donde todos pensamos que somos eternos adolescentes y prácticamente terminamos eligiendo la soledad por cierto egoísmo, yo de corazón les deseo a todxs un/una compañerx”, expresó.

Soledad Aquino y Cande Tinelli

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen mostrándose juntos pese a los rumores

A la derecha Leyre, una de las hijas del musico

Con un carrete de fotos inéditas, Cande escribió un largo texto resaltando las virtudes de su pareja y el impacto que la relación trajo a su vida. “Soy una afortunada de tener a esta persona al lado, no quiero ser cursi, pero sinceramente la vida se volvió más liviana y divertida desde que lo conocí. Me hizo madurar mucho como mujer y como ser humano. Tengo estabilidad emocional y las ideas mucho más acomodadas. Valoro más las cosas. Maduré. Y él tiene muchísimo que ver”, explicó la joven de 33 años que disfruta cada día de su presente. Y en fechas como estas, mucho más.

Fotos: RS Fotos