Thiago Almada dio detalles de su charla con Riquelme y fue contundente sobre el interés de Boca Juniors

Thiago Almada habló del interés de Boca y su charla con Riquelme

El plantel de Boca Juniors todavía no comenzó sus vacaciones a pesar del parate en la Liga Profesional. El próximo miércoles, en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza, el equipo que dirige Diego Martínez se enfrentará a Almirante Brown por el pase a los 16avos de la Copa Argentina.

A la espera de lo que será el último encuentro antes de la pausa, el Xeneize continúa activo en el mercado de pases de cara a lo que será la eliminatoria contra Independiente del Valle, de Ecuador, por Copa Sudamericana. En ese sentido, el presidente Juan Román Riquelme trabaja junto al Consejo de Fútbol para sumar nuevos jugadores, ya que es muy posible que Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón sean elegidos por Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos y se pierdan la serie.

Además del regreso del chileno Gary Medel, y de los nombres por los que la directiva del Xeneize ya entabló negociaciones con sus respectivos clubes como Toto Belmonte (Toluca) y Fausto Vera (Corinthians), hay un nombre que seduce al ídolo del club. Thiago Almada, que se consagró campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar y jugará en París 2024, es un apellido deseado desde siempre por Román.

El ex volante de Vélez, hoy en Atlanta United, habló en las últimas horas sobre la chance de dejar el fútbol de la MLS para volver al país. “Siempre hablo con Román, me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una linda relación. Justo ayer hablamos. Ayer hablé, pero todavía no hay nada formal”, dijo el futbolista de 23 años en diálogo con TyC Sports.

Al ser consultado sobre si la conversación había sido para consultarte su intención de jugar en Boca, Almada contestó: “Si, hablé un poco de todo, fue una linda conversación. Yo estoy bien acá y el club me trató muy bien desde que llegué. Veremos qué pasa en estos meses”, agregó el futbolista que fue capitán durante el Preolímpico en el que la Selección sacó el pasaje al torneo masculino de fútbol olímpico.

Thiago Almada comiendo un asado con Riquelme

“Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca. Ayer también me lo dijo. No hay nada formal. Estoy feliz acá, contento”, sumó en la charla con el periodista Gastón Edul desde Atlanta, la ciudad sede del estreno de la selección argentina en la Copa América.

Si bien no hay referencias sobre el valor de la oferta que Riquelme podría ofrecer, es importante decir que Almada fue adquirido por la franquicia de los Estados Unidos en unos 15 millones de dólares, por lo que se supone que el club de la Conferencia del Este en la Major League Soccer buscaría recuperar dicha inversión que realizó a principios de 2022.

Hay que recordar que el próximo jueves, desde las 21 (hora argentina), los dirigidos por Lionel Scaloni harán su debut en el certamen continental frente a Canadá en el estadio Mercedes Benz Stadium. Almada no fue parte de las últimas convocatorias del equipo nacional que se coronó en la última Copa del Mundo, ya que es una fija de Mascherano para viajar a la capital de Francia para disputar los Juegos Olímpicos.

En relación al resto de las negociaciones que lleva adelante Riquelme en Boca, se espera que Belmonte pueda convertirse en jugador del conjunto azul y oro en las próximas horas. Las informaciones indican que las directivas del club mexicano y el Xeneize se acercaron en los números de la transferencia y el equipo argentino compraría el 50% de la ficha del ex Lanús.

Por su parte, la situación de Vera es más complicada. En las últimas horas surgió la información por parte del medio brasileño O Globo que el Atlético Mineiro que dirige Gabriel Milito habría hecho una oferta por el 80 por ciento del pase del volante central en una suma cercana a los 4 millones de dólares. De esta manera, el Galo se presenta como el principal competidor para quedarse con el mediocampista que ya jugó bajo las órdenes del técnico argentino en Argentinos Juniors.

En un primer momento, Boca hizo una oferta de 2.000.000 por la mitad del pase del jugador. Su representante, que es el mismo agente de Chiquito Romero y Marcos Rojo, es el representante del Xeneize en Brasil para intentar cerrar la transferencia.

Thiago lleva 4 goles y una asistencia en 15 partidos en la MLS (Dale Zanine-USA TODAY Sports)