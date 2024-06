La desesperada búsqueda de Loan: cuál es la principal hipótesis de la Justicia sobre lo que sucedió con el nene de 5 años

Loan tiene 5 años

Pasan las horas y nada se sabe de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que buscado con desesperación desde el jueves pasado en el paraje rural Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Hay una recompensa de $5 millones para quien aporte un dato sobre el paradero del niño que figura en el sistema de Alerta Sofía, al que lo busca Interpol y que tiene a tres sospechosos detenidos, acusados de abandono de persona. Justamente, para los investigadores el pequeño se perdió.

Así lo dejo en claro este mediodía el fiscal de caso, Juan Carlos Castillo. “Se fue a tomar naranja junto a otros primitos, y a personas mayores. El niño se adelantó y, de ahí, tomó otro rumbo. El nenito se perdió”, explicó parte de lo que pudieron reconstruir con la Cámara Gesell a los otros tres menores que estaban con Loan al momento de su desaparición.

“Tengo imputadas a tres personas por abandono. No descartamos ninguna hipótesis, pero, en principio, trabajamos sobre la línea de que se perdió”, amplió el fiscal en diálogo con TN. Los detenidos, con prisión preventiva son un tío y una pareja amiga de los padres del chico.

Y continuó el funcionario con la información que ha logrado reconstruir sobre lo que sucedió ese jueves. “El chico dijo: ‘Me voy con mi papá'. Los adultos estaban más atrás cuando esto sucede. Los otros niños contaron que Loan se adelantó y jugaron como una carrerita”, describió. Así fue como lo perdieron de vista.

Interpol emitió una alerta por Loan, lo busca el Ejército y ofrecieron una recompensa de $5 millones

Castillo reveló que era la primera vez que Loan estaba en lugar: “No conocía esos campos”. También detalló que los campos en donde se perdió “es una zona sucia”. Y añadió: “Es un lugar muy difícil, con mucha vegetación, inaccesible a vehículos. Desde los drones y parapentes, a quienes les agradecemos la ayuda, no se ve lo que hay en el monte. Es a caminata, con machete y abriendo camino, como se puede llegar. Hay lugares inaccesibles”.

Y no sólo confirmó que se hallaron “huellas de pisadas”, sino que la mamá como los otros chicos que estaban con Loan y declararon en Cámara Gesell “reconocieron la zapatilla que fue hallada en el barro, como si se la hubiera chupado cuando pasó”.

Además, explicó: “La búsqueda se extiende. No hay límites, acá se está recorriendo todo”. Justamente, llegaron a la zona efectivos del Ejército del Batallón de Ingenieros 12 de Goya aportados con el Gobierno, que se suman a los 600 efectivos que ya trabajaban en el lugar con la colaboración de drones, un helicóptero, dos aviones y parapentes. Además de perros rastreadores.

El Gobierno envió al Ejército a colaborar

En ese contexto, el ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones de pesos e Interpol emitió una Alerta amarilla.

¿Qué pistas tienen? Hasta ahora, los investigadores encontraron el botín del niño el sábado pasado mientras que este domingo hallaron más huellas, materia fecal y vómitos, qué serán analizados para ver si son de Loan.

La palabra de los padres

“El nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Vinieron para almorzar en casa de mi madre. Era la primera vez que Loan venía para lo de su abuela. Ese jueves yo lo alcancé a caballo y lo dejé con ellos porque iban para lo de mi madre”, explicó José, el papá del chico, en diálogo con TN.

Y agregó sobre los adultos ahora detenidos: “Yo no tenía trato con ellos porque no los conozco. Voy a lo de mi madre cada 15 días, o una vez al mes. Cuando llego a la casa, Loan no estaba. Estaban todos, pero Loan no. Ahí mi cuñado le habló por teléfono a mi hermana para ver si había regresado para ahí, pero no. No estaba”.

Loan tiene una cicatriz en la cabeza y ojos oscuros

“No entiendo por qué fueron a buscar naranjas a una propiedad ajena, si en mi casa hay naranjas, mandarinas... Es raro. Hay que pedir permiso para eso. Y me tienen que pedir permiso a mí para llevarse a la criatura por ahí. ¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?”, se quejó.

María Noguera, la mamá de Loan, habló con la radio local FM San Roque y apuntó: “Le pedí a la Policía que lo busquen en 9 de Julio. Yo pienso que lo llevaron y está ahí”.

El hermano mayor de Loan, Mariano, se acercó este lunes por la mañana al centro de la búsqueda donde fuerzas policiales realizan los rastrillajes para dar con el paradero del nene. Respecto a la detención de Antonio, el tío de Loan, expresó ante C5N “no teníamos diálogo con él”. En cuanto a la pareja, remarcó: “Los conozco de vista, no somos familia ni amigos, nunca tuvimos trato ni nada por el estilo”.

El Alerta Sofía sobre Loan

“Es todo raro. Capaz quisieron ir a buscar las naranjas y después hay que hacerse preguntas de por qué, cómo y en qué momento (desapareció Loan)”, deslizó. Y contó que su hermano “es un chico vivo, con mucha energía, hablador, gritón”.

“Hay muchas cosas que no coinciden, que no cierran. Hay que volver investigar y re investigar hasta que todo coincida. Es todo raro que se haya perdido y qué no haya respondido a los llamados. Estamos buscando un por qué, un cómo… pero hay que investigar e investigar”, cerró.