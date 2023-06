Reapareció Camila Bordonaba y se conoció a qué se dedica, tras tantos años alejada de los medios

Camila Bordonaba

Varios famosos han cobrado un éxito rotundo en su juventud o adolescencia y si bien muchos permanecieron en el estrellato y crecieron a nivel artístico, otros decidieron alejarse por completo y vivir en el anonimato. Este último es un claro ejemplo de la actriz Camila Bordonaba, quien fue figura de Chiquititas, Rebelde Way y siguió trabajando en varias novelas, hasta que en el 2009 decidió alejarse de los medios. Se fue a la Patagonia y aunque sigue ligada al arte y en contacto con algunos de sus ex compañeros, su vida es casi un misterio.

En las últimas horas, la actriz volvió a ser noticia porque reapareció en las redes sociales. Todo se dio a través de la cuenta de Instagram de la fundación Mamanitas, un acampe cultural que lucha por la protección de los bosques patagónicos. Desde allí se publicó un flyer para promocionar una charla que darán a través de esta plataforma. La misma será este viernes y una de las vocera será Camila.

En las imágenes del flyer se puede ver a la actriz demostrando cómo está en la actualidad, ya que desde hace un tiempo no se muestra en las redes sociales. Ahí, se ve una imagen de la actriz que permite dilucidar cómo luce en la actualidad.

Camila Bordonaba en la actualidad (Foto: @mamanitasacampecultural)

“Azul Fiore y Camila Bordonaba te cuentan todo sobre Mamanitas. ¡Sí, vamos a ver a Camila! Más no solo la veremos, escucharemos de primera mano lo que tiene para contarnos sobre el espacio Cultural Mamanitas y todo lo que se está gestando en ese Bosque Mágico”, dice el flyer en cuestión el cual anuncia de manera efusiva la presencia de la actriz de Rebelde Way.

Además, en la publicación se generó un debate tras ver que ella iba a estar presente. “Por favor no le hagan preguntas incómodas a Cami así ella se puede sentir bien y feliz”, afirmó un usuario que es súper fanáticos de la actriz aunque es consciente de que ella eligió otra vida. “¡Si, vamos a ver a Cami!”;” Qué emoción ver a Cami y escucharla hablar del lugar y proyectos que la hacen tan feliz”; “Te amamos Cami, qué alegría volver a verte”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Bordonaba.

Aunque, cabe destacar que esta no es la primera vez que la artista participa con la fundación. Ya que, hace un año por ejemplo, fue la voz en off de un video realizado por este Acampe Cultural. En él, pide ayuda para recaudar fondos para comprar un bosque en el Sur argentino que está a la venta. “Para que sea para todes, para que no caiga en manos equivocadas. Por menos propiedad privada, y más espacios de arte y sanación”, se la escucha.

Camila Bordonaba y Felipe Colombo en Rebelde Way

El video con imágenes del bosque y del espacio cultural que allí funciona, está acompañado por un texto: “Mamanitas esta en venta y necesitamos tu ayuda para comprarlo. Queremos que ese pedazo de bosque nos siga uniendo, Y si no tenes plata nos ayuda mucho que compartas, que le cuentes a la gente de esto. Es una gran misión pero sabemos que juntes lo podemos lograr”.

Camila nunca dejó de estar ligada al arte, en estos años en el sur se dedicó a trabajar en centros culturales y en diferentes espacios. Detrás de cámara y con un perfil bajísimo Bordonaba despliega todo lo que aprendió en sus años de televisión, ahora como directora, ya que durante la etapa en Chiquititas y Rebelde Way participó de infinidad de clips.

