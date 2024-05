La absurda expulsión de un jugador que recorre el mundo: “Lo primero es la vida de una persona”

Insólita expulsión a un jugador por pedir que se pare el partido por el malestar de un aficionado

Corría el minuto 90 del duelo entre Racing de Santander y Elche por la segunda categoría del fútbol en España cuando una situación llamó la atención de un jugador de los locales. Iñigo Sainz-Maza, volante del combinado local, pidió si se podía parar el juego porque había alguien en la tribuna que estaba sufriendo un posible episodio cardíaco y lo que recibió fue su expulsión del partido.

El futbolista del Racing estaba en el banco de suplentes tras haber sido reemplazado en el segundo tiempo cuando se percató que el médico del Racing de Santander José Fernández Dívar se dirigió a la tribuna para atender al aficionado de 58 años que había sufrido un par de paros cardíacos.

Mientras el doctor ayudaba al fanático de los Racinguistas, que finalmente fue trasladado a un hospital local donde quedó fuera de peligro, Sainz-Maza se acercó al director de partido de La Liga (Juan Cantero) para consultarle sobre el protocolo a seguir, ya que su equipo se había quedado sin su médico. Frente a este escenario, y a pesar que la conversación fue en un tono cordial, Jon Ander González se acercó a la línea del campo de juego y le mostró la tarjeta roja al número 6 de los locales.

Según indicó el medio español Relevo, eso fue lo que escribió el árbitro del encuentro en su reporte para las autoridades de la Real Federación Española de Fútbol. “En el minuto 90; el jugador (6) Iñigo Sainz-Maza Serna; fue expulsado por el siguiente motivo: Por levantarse del banquillo y salir del área técnica reclamando al cuarto árbitro que se parase el partido insistentemente por un incidente médico en la grada, cuando se detiene el juego continuaba de pie fuera del área técnica sin llegar a oír lo que decía”.

La reacción de Iñigo Sainz-Maza al ver que recibió la tarjeta roja

Además, indicaron que en el informe de los delegados de La Liga sobre la seguridad que tienen que redactar, el director del partido Cantero reconoció que el jugador del Racing se acercó a él para consultarle los protocolos a seguir en este tipo de incidentes. Es más, el propio personaje de la competición fue hasta el vestuario de los árbitros para informarlos sobre la situación que terminó en la expulsión de Sainz-Maza

Después del encuentro, el entrenador del equipo de Santander habló de lo que ocurrió. “Íñigo estaba preocupado por lo que estaba pasando en la grada, no entendíamos que el árbitro no parase el juego ante un incidente de extrema gravedad. Nadie ha faltado el respeto a nadie, ha sido absurdo lo que se ha vivido. Lo primero es la vida de una persona, no el fútbol”, explicó el José Alberto Méndez.

Se estima que el club, que venció 3-1 al Elche por la fecha 38 de la segunda división en España y marcha en la sexta posición del torneo con 58 puntos, los mismos que su rival de este sábado, recurrirá a la expulsión del jugador para pedir que se anule la misma utilizando el informe del director del partido de parte de La Liga y las imágenes de la transmisión de la TV.

Según el video, se puede ver que es el DT del conjunto de Santander el que está hablando con el cuarto árbitro y no el jugador que vio la roja. Asimismo, se ve claro que se trataba de un diálogo tranquilo y sin grandes protestas de por medio con la intención de informarse sobre los pasos a seguir en un caso como el que ocurrió con un fanático siendo atendido por un problema de salud en la grada.