El desgarrador mensaje de la periodista Vanesa Borghi tras la muerte de su bebé: “Tenemos un angelito que nos cuidará siempre”

El Desgarrador Mensaje De La Periodista Vanesa Borghi Tras Perder A Su Bebé

Vanesa Borghi, la modelo y presentadora de televisión, anunció este domingo que su hija Clara Garcés, fruto de su relación con el ingeniero comercial, Carlos Garcés, falleció. Cabe recordar que durante el mes de mayo, la argentina, nacionalizada chilena, informó que había estado internada por más de dos semanas debido a complicaciones en su embarazo.

El triste anuncio fue realizado en un post conjunto entre las cuentas de Instagram de la pareja, en el cual mostraron un video con fotografías del proceso de embarazo de la periodista y de Clara recién nacida. Todo esto acompañado de una larga despedida a la bebé.

En la mencionada publicación, Borghi expresó todo su dolor. “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”, señaló en la primera parte del mensaje.

“Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado”, siguió su mensaje. “Cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos. En situaciones como esta es difícil entender miles de cosas, solo que sé que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé como”, describió la mujer de 39 años.

En la misma publicación, Vanesa Borghi hizo un agradecimiento. “A todos los que han estado brindándonos apoyo, buena energía. Familiares, amigos e incluso personas que no conocemos y me han contado sus experiencias y nos daban aliento. Agradezco profundamente a las matronas, enfermeras, doctores y todo el personal que más allá de su profesionalismo nos trataron con mucho cariño y fueron muy cercanos”, afirmó. Finalmente, cerró su mensaje diciendo: “Descansa en paz Clara Garces Borghi (te extrañamos gordita)”.

El desgarrador mensaje de la periodista Vanesa Borghi tras la muerte de su bebé: “Tenemos un angelito que nos cuidará siempre”

En tanto, el padre de la bebé Carlos Garcés dejó un comentario a la publicación de su mujer donde también se mostró muy dolorido por el momento que atraviesa la pareja. “Nadie es experto en su dolor… Nos diste los 6 meses más lindos de nuestras vidas, ya sabremos por qué viniste por tan poco, pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre”, escribió.

Recordemos que la periodista fue diagnosticada con placenta previa y oligoamnio, semanas antes de entrar al sexto mes. De acuerdo a lo que indican los expertos, significa que presentaba un volumen de líquido amniótico menor al esperado para el tiempo de gestación.

“Desde el principio de mi embarazo sabíamos que tenía placenta previa, que es muy normal hasta la semana 28. Lo habíamos hablado con el doctor y seguimos los resguardos. Me hice un examen y todo iba bien con eso. El miércoles 26 de abril sentí que estaba largando mucha placenta. Fui a ver al doctor y me dejaron acá”, reveló Vanesa Borghi, hace 10 días atrás, cuando estaba internada.

Carlos Garcés y Vanesa Borghi

“Los primeros días estuve bastante reservada. No tenía ganas de hablar con nadie, solo con mi pareja. Necesitaba estar muy tranquila para rearmarme”, expresó de los primeros momentos en los que se sintió afectada por el diagnóstico. “Muchas cosas por la cabeza: angustia, pena. Eso de también preguntarle al doctor qué podríamos haber hecho mal; no hicimos nada mal”, relató la modelo, en ese entonces.

Seguir leyendo: