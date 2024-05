Laurita Fernández reveló la sorpresa que le dio una chica a la salida del teatro: “Sacó un álbum”

Laurita Fernandez habló del detalle que tuvo una admiradora a la salida de la función (Video: La Peña de Morfi - Telefe)

Laurita Fernández se encuentra dándolo todo en el papel protagónico de Legalmente Rubia, la adaptación musical de la conocida película que lideró Reese Witherspoon. En medio del éxito de la obra, la cantante recibió la inesperada visita de una fanática, quien le recordó un detalle de los comienzos de su carrera, y la emocionó por completo.

En la emisión de La Peña de Morfi (Telefe), la rubia compartió la mesa con Diego Leuco y Lizy Tagliani. En el marco de la sección de La Pulpería, la actriz habló del gran recibimiento y apoyo por parte del público al encarnar a Elle Woods arriba del escenario. Allí recordó la emotiva visita de una joven del público, quien decidió esperarla en la puerta del teatro Liceo y darle un pequeño obsequio que la trasladó a sus inicios como artista que la sorprendió por completo.

“Ayer me pasó que una chica, de 30 años más o menos, me esperó a la salida y me dijo ‘¿vos hacías shows en fiestas, no?’. ‘¿Más o menos por 2010? De quince, casamientos, Bar Mitzvah, todo... Yo le dije que sí y sacó su álbum de quince, que lo había llevado al teatro, y me dice ‘vos me hiciste el show’. Sacó la foto del álbum y me la regaló”, comentó con una amplia sonrisa por el gran momento que vivió con su admiradora.

Ante la consulta respecto al detalle de su fanática, la conductora confesó: “Yo estaba ahí, con 19 años, haciéndole el show”. Esto emocionó al equipo del ciclo, quienes no dudaron en bromear sobre la cantidad de fotos que debía tener la joven de Laurita en el evento que marcó su adolescencia y, por si fuera poco, fue uno de sus primeros pasos para llegar a la pantalla chica.

Cabe mencionar que la actriz se catapultó a la fama como parte del elenco de “Igualita a mí” el largometraje que protagonizó Adrián Suar en el 2010 y la tuvo en un pequeño papel en el baile de apertura del largometraje. En ese mismo año, tuvo su debut televisivo como la compañera de Matías Alé en “Bailando por un sueño” siendo sus primeros pasos en el medio artístico.

En esa misma emisión del programa, la intérprete dio detalles del gran cambio que realizó en sí misma para llevar adelante su rol en la obra de teatro. “Cuando empecé Legalmente Rubia me di cuenta que la exigencia que demandaba, la cual es mucha, por lo que dije ‘tengo que ser muy prolija en dormir, en hidratarme’”, explicó a los conductores. También destacó que el trabajo duro no lo es todo, sino que “la clave es disfrutar del durante”. “Nosotros, el equipo, nos divertimos mucho. También me pasa en mi programa en El Nueve”, sumó la rubia.

“Donde llego, lo disfruto. No es un camino de rosas, porque tenés que amar lo que estás haciendo para dedicar tu vida a esto y darle la dedicación que yo quiero darle. Tiene muchos grises, bajones emocionales”, confesó la actriz, quien aseguró que ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su carrera.

Por otra parte, recordó el gran apoyo que recibió por parte de Lizy Tagliani, con quien compartió una temporada en Carlos Paz. Según la intérprete, la humorista la sacó de un duro momento emocional y reconoció que se volvieron amigas desde ese entonces.

“Pasa algo muy mágico, que pasa en la tele pero más en el teatro. Igual, yo encontré otro equilibrio en mi vida, estoy más grande. Antes era María la del Barrio”, sentenció la invitada este domingo al mediodía.