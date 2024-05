Del nuevo VAR que está a prueba a una Copa del Mundo Sub 15: las propuestas de Infantino durante el Congreso FIFA

Gianni Infantino anunció modificaciones en las competiciones juveniles y también una posible en el VAR (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Gianni Infantino fue el principal orador en el 74° Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok, Tailandia, este viernes 17 de mayo. Unos 3.000 delegados de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, correspondientes a los seis continentes, entre los que estuvieron incluidas varias ex leyendas del mundo del fútbol, asistieron al evento celebrado en el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit en el que se anunciaron cambios en los campeonatos juveniles, se confirmó a Brasil como anfitrión del Mundial Femenino 2027 y se anticipó una posible modificación en el VAR.

“Tenemos intención de desarrollar y mejorar el VAR. 65 federaciones han implantado ya el VAR. Se ha creado una tecnología más básica, con menos cámaras y no se requiere oficiales de partido, por lo que será más asequible para todos. El sistema ya está a prueba. Los entrenadores pueden pedir la ayuda del VAR en dos ocasiones. Los jugadores pueden pedírselo al entrenador. Si se cambia la decisión inicial no pierden la solicitud y seguirán teniendo dos”, declaró según replicó el diario español Marca.

La cadena ESPN adelantó que ya se llevaron a cabo las primeras pruebas de esta modificación en la herramienta tecnológica: “El nuevo sistema, Football Video Support (VS), permite cuestionar las mismas situaciones que en el VAR: goles, penales, tarjetas rojas y errores de identidad. Cada equipo podrá realizar dos desafíos por partido. Si el desafío tiene éxito, el equipo mantiene esa revisión. La decisión de solicitar una revisión es responsabilidad del entrenador, quien lo hace girando un dedo en el aire y entregando una tarjeta al cuarto árbitro”, explicó el periodista Dale Johnson. Aunque aclaró que estás pruebas no buscan reemplazar la versión del VAR a nivel elite, y que primero deberán tener pruebas exitosas para ver si avanza el debate de incluirlas a las Reglas del Juego.

El ex árbitro italiano Pierluigi Collina, jefe en FIFA de ese rubro, adelantó que ya se realizaron pruebas en la Copa Juvenil FIFA/Blue Stars, una competencia que organizó FIFA en Zurich.

Más de 3.000 delegados viajaron a Tailandia para el Congreso de la FIFA (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Tal como se venía hablando, se confirmó la ampliación de plazas para los Mundiales Sub 17, que de ahora en más se celebrarán de forma anual: serán un total de 48 países los que protagonizarán el evento, mismo número que en las Copas de mayores. A partir de 2025, las primeras cinco ediciones se llevarán a cabo en Qatar. A su vez, el Mundial Sub 17 femenino se amplió a 24 equipos y también se disputará anualmente a partir de 2025 (Marruecos será la sede oficial hasta 2029).

“Tenemos el deber de ofrecer en todo el mundo más oportunidades de jugar, soñar, participar y, en ocasiones, cambiar vidas, así como de crecer no solo como futbolistas, sino también como seres humanos”, manifestó Infantino, quien por otra parte confirmó que los Mundialitos Sub 20 se mantendrán cada dos años y con el mismo número que hasta el momento: 24 seleccionados.

Esto no fue todo en lo que a materia juvenil respecta, ya que el mandatario de la FIFA remarcó la idea de impulsar a las categorías más jóvenes: “Creo que sería precioso plantearse la introducción de un Mundial Sub 15 o, mejor dicho, un festival de fútbol entre selecciones masculinas y femeninas Sub 15 para la totalidad de las 211 federaciones miembro, pero sin fase de clasificación. Todas podrían enviar un equipo a este festival”. Por lo que, a la brevedad, los más jóvenes también tendrán su campeonato aunque más ligada a modo de exhibición y no tan competitivo.

Además, llamó a la unión de las personas y culturas para combatir la discriminación y racismo: “Aseguramos que el fútbol une el mundo, pero también sabemos que en la actualidad vivimos en un mundo violento y muy dividido. Unir este mundo es nuestra responsabilidad y nuestra respuesta a la agresión, al odio y a la guerra. El fútbol, de norte a sur y de este a oeste, une a personas del mundo entero... Lo único que importa son los colores del club o de la selección”.

Y finalmente se informó sobre otras implementaciones que se abarcarán: la Copa Mundial Femenina de Futsal (la primera edición será en Filipinas en 2025), la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA (prevista para 2026) y la “FIFA Series”, que serán amistosos internacionales organizados por primera vez en marzo de este año en cinco países, que permite a las selecciones medirse a rivales de otras confederaciones.

Por votación, Brasil fue elegida como sede del Mundial Femenino de 2027 (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La décima edición de la Copa Mundial Femenina se llevará a cabo en Brasil, que se convertirá así en el primer país sudamericano en ser anfitrión. Por primera vez, la elección fue por votación abierta en el Congreso: Brasil cosechó 119 votos contra los 78 de la candidatura conjunta de Alemania, Bélgica y Países Bajos.

El torneo brindará a la FIFA la importante oportunidad de seguir aprovechando el impulso que imprimieron las ediciones anteriores, incluida la fase final disputada el año pasado en Australia y Nueva Zelanda, que batió récords y recibió la aclamación de todo el planeta. Vale recordar que en 2023 las plazas se ampliaron de 24 a 32 selecciones, algo que se mantendrá.