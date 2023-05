Sabrina Rojas derrumbó las esperanzas del Tucu López: “No lo pienso perdonar”

Sabrina Rojas y el Tucu López cuando estaban en pareja

La bomba explotó el 10 de abril en Socios del Espectáculo, el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de ElTrece. Y las esquirlas siguen dando que hablar. Es que, luego de que Nancy Duré diera pistas sobre una supuesta infidelidad del Tucu López a Sabrina Rojas, los periodistas sembraron dudas con respecto al futuro de esa relación. Y, minutos más tarde, fue la propia actriz quien confirmó su separación del locutor en diálogo con la panelista.

Así las cosas, al día siguiente se dieron detalles del affaire que el tucumano habría mantenido con una joven santafecina llamada Damaris Cané, a quien había conocido durante el jueves de Semana Santa en la disco Zebra de Carlos Paz. Y ella misma se encargó de relatar cómo se dio el encuentro. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo: ‘Es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, contó.

Lo cierto es que, a partir de ese momento, López empezó su operativo “reconquista”. Apenas confirmaron la ruptura, Sabrina y él dejaron de seguirse en las redes sociales. Y ella borró el último posteo juntos, que había sido el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, aunque dejó el resto de las fotos de la pareja. Pero el Tucu siguió mandando indirectas a través de sus historias de Instagram. En una de ellas, por ejemplo, mostró a su perro con cara de triste y escribió junto a un corazón: “Tamo en esa amigo”. En otra, en tanto, subió un video de un hombre golpeándose la cabeza al caer de una escalera y puso: “Así de duro te ando pensando todos los días”.

Damaris Cané, la joven que conoció el Tucu en Carlos Paz

Rojas, en tanto, optó por armar sus valijas y viajar a Puerto Rico, para disfrutar de unos días de descanso, visitar amigos y, de paso, pensar tranquila en los pasos a seguir. Desde allí, subió una serie de fotos. Y los likes del locutor evidenciaron que ambos se habían vuelto a seguir en las redes, con lo cual muchos especularon con una posible reconciliación. Sin embargo, nada parece estar más alejado de la realidad.

De hecho, cuando la semana pasada Duré señaló esta posibilidad y ratificó que el Tucu no se había vuelto a contactar con Cané a pesar de estar solo, Pallares confesó haber hablado con el locutor y aseguró que la tenía “muy difícil” ya que Sabrina “no daba el brazo a torcer”. Y fue más lejos al aventurar que López tenía miedo de que aparecieran “otras Damaris”, como dando a entender que más mujeres podrían salir a contar sus historias de aventuras con López.

Lo cierto es que, en su arribo a la Argentina, Sabrina fue interceptada por los periodistas que quisieron saber si había habido algún tipo de acercamiento con el Tucu y si había alguna posibilidad de que le diera una nueva oportunidad a ese amor que había nacido hacía un año y medio. Pero la actriz fue lapidaria en su respuesta. “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”, aseguró dando por cerrado el tema.

