Feroz interna familiar por la herencia de Pinky: habló su exnuera y reveló qué reclaman los nietos de la conductora

Feroz interna familiar por la herencia de Pinky: habló su ex nuera y fue contundente

Lidia Satragno, más conocida popularmente como Pinky, murió el pasado 8 de diciembre, en compañía de su hijo Gastón, en su casa de Palermo. La señora televisión como solían llamarla por su larga trayectoria en los medios tenía su salud muy deteriorada y estaba al cuidado de su único hijo, ya que Leonardo, su hijo mayor, había fallecido en el 2019, a los 54 años por un cáncer de intestino.

Si bien Pinky había hecho una carrera muy exitosa en radio y televisión - fue la cara de la televisión a color por ejemplo - en los últimos años la familia había gastado gran parte de sus ahorros en su cuidado.

Una vez que Pinky murió, se conoció una dura interna familiar con respecto a la sucesión de la actriz y periodista.

Al aire de A la tarde, el ciclo de América, la exnuera de Pinky explicó cuál es la situación que están llevando a cabo con respecto a los bienes de la abuela de sus hijos. “Básicamente no está pasando nada. Mis hijos iniciaron la sucesión, que es lo que corresponde”.

Con respecto a cómo se había comportado Gastón con ellos, Mercedes aseguró que no va a hablar de él, que “es el tío de sus hijos”. El notero le brindó entonces la información que él tenía: que cuando se habían vendido unos terrenos de Mar del Plata el hijo menor de Pinky solo les había dado 2 mil dólares a cada uno de sus sobrinos, de una venta de 200 mil dólares. “No, no, no sé cómo son las cosas, ya te digo”, dijo entre evasivas, y enseguida aclaró que sus hijos reclaman lo que les corresponde. “Mis hijos, los tres, son mayores de edad, cada uno de ellos labura, se rompen el tujes laburando para bancarse ellos y simplemente, eso”.

Más adelante, Mercedes insistió en que no iba a hablar de Leo. “No hablo de la gente que está muerta por respeto, yo lo amé toda mi vida, lo voy a seguir amando, es el padre de mis hijos, mis hijos son parte de él, nada más que decir”.

Por otra parte, también aclaró que su relación con Pinky siempre fue buena, pero que cuando se divorció de Leonardo no continuó siendo la misma. En cuanto a que mucha gente se había aprovechado de hacerle firmar cosas a la conductora en la última etapa de su vida, la exnuera fue contundente. “De eso no puedo decirte nada porque nosotros no podíamos sacar provecho de nada, de hecho yo estoy divorciada de Leo y en el momento en el que lo hago renuncio a todo. Sí me parece justo que mis hijos reclamen lo que les corresponde, nada más. Mis hijos laburan como yo, que hace 21 años que laburo en el mismo lugar, y lo hacen de lo que pinta”, aseguró. Y aclaró: “No sacan provecho de esto como se vino diciendo, mis hijos no son unos aprovechados”.

También negó haber robado la partida de defunción de Pinky. “Son unos ignorantes los que dicen eso. Ahora no tengo trato con Gastón, pero antes sí tenía buena relación con él, pero no quiero hablar de esto. Es un tema que me afecta, que me da impotencia, porque es mi familia. Me guste o no es mi familia. Y es la familia de mis hijos. Hace mucho tiempo que Pinky ya no estaba como la señora que todos conocíamos, me da mucha lástima, que terminen así las cosas, me da lástima la otra parte también, acá no se pierde algo material, acá se rompe algo más importante”, cerró con énfasis.

