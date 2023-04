Any Ventura reveló su lucha contra una fuerte adicción

Any Ventura reveló una fuerte adicción

En momentos en que terminaba un informe de un nutricionista respecto de las adicciones a los carbohidratos, grasas y el consumo alto de azúcar, fácilmente detectable al no poder estar varios días sin comerlos, llegó el turno de que en el estudio de Bendita se hable más a fondo del tema. Y fue allí donde más allá de las humoradas varias que ocurren en diferentes momentos del envío, esta vez se trató el asunto con mucha seriedad.

“Ojo, temazo para mucha gente, porque no solo por una cuestión estética se necesita bajar la panza, sino por una cuestión de salud”. comenzó Beto Casella a adentrarse en el tema. “Hay gente que necesita dejar algunos carbohidratos, algunos azúcares. Hoy hablábamos de la gaseosa, para mucha gente es adicción”.

Tras ello, le dio lugar a la palabra al psicólogo Gabriel Cartañá: “La adicción a la comida es una de las adicciones más difíciles de resolver, ¿pero por qué? Porque nunca podés alejarte del objeto al cual sos adicto. Es decir, si vos sos adicto a la cocaína, a la marihuana, al tabaco, al alcohol, podés en algún momento alejarte de ese objeto y no tener contacto con él, pero no podés no tener contacto con la comida porque necesitás alimentarte” explicó. Y concluyó de manera contundente: “Los adictos a la comida se recuperan pero siempre están en contacto con el objeto del que son adictos”.

Tras ello, especificó: “En algún caso está dirigido a algún tipo de comida, pero no pueden dejar de comer, pero por eso es tan difícil trabajar las adicciones a la comida, porque es una de las adicciones más difíciles de resolver”. En ese sentido, la panelista invitada, la boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras reconoció que al momento de estar en medio de una dieta estricta por cuestiones deportivas, se sufre incluso al sentir el olor de la comida.

“La obesidad es una enfermedad por ansiedad, por depresión, por angustia, como cualquier adicto que fuma o que toma alcohol, justamente hay que tratarlas”, expresó la deportista. Ante ello, Cartañá aclaró que para esos casos hay hospitales de día, no suelen ser internaciones.

Además de Ventura, Beto Casella Locomotora Oliveras y Gabriel Cartañá se refirieron al tema

Luego de escuchar a los tres, quien tomó la palabra fue Any Ventura quien reconoció: “Yo que tengo problemas con la comida, y tengo adicción a la comida y me cuido”, comenzó su relato, para luego Casella aclarar que la panelista es parte de un grupo de autocontrol para tratar ese tema. Y ella continuó: “Uno no tiene adicción a la lechuga, vamos a decir la verdad, no es al tomate, sos adicto a los procesados, a las galletitas, a los caramelos, al chocolate, a las bebidas. Nadie se llena de lechuga. Es a los procesados que generan eso que te gusta mucho”, aclaró.

Cartañá continuó expresando que “es adicción al placer que te resulta el objeto de adicción. Por eso se puede ser adicto al juego, y cuando estás jugando a las cartas no es que estás ingiriendo alguna sustancia, pero está generando diversos neurotransmisores de los cuales te volvés adicto”.

Hace un tiempo Any también había sorprendido al referirse al poliamor y las cuestiones ligadas al corazón. “No es que me gustan las mujeres, pero de pronto hay una mujer que me gusta. Entonces, ocurrió durante un tiempo, hace mucho, con una gran actriz argentina...”. En ese momento, la periodista dudó en dar el nombre de la figura en cuestión. “¿Lo digo o no lo digo?”, se preguntó. Así fue como, después de asegurar que con ella jugaban a “a ser novias”, no dudó en mencionar a la icónica Graciela Borges.

“Fuimos novias, tuvimos una etapa de novias” -afirmó- “¡Lo que nos divertíamos!”. Y contó que eso había ocurrido hace ya varios años, sin dudar en calificarlo de “noviazgo”. “No es que yo me le abalanzaba y ella me decía no”, dijo en tono de broma. Y después confesó que el puntapié inicial lo había dado la Borges.

“Yo había tenido la fantasía, tampoco vengo de un convento... Había tenido fantasías con otras señoras, otras chicas. Y justo coincidió que estuvimos en un gimnasio y después de la gimnasia, ¡chau!”, relató Ventura sobre el comienzo de este romance. Y continuó: “Un gimnasio tiene varias zonas: la del vestuario, la del sauna... Pero esto era una historia, no es que fue un touch and go. Entonces, no importa dónde fue”.

Según explicó Any, la relación “duró un montón” de tiempo. “Después seguimos muy amigas y, cada tanto, nos acordamos y nos reímos diciendo: ‘¿Te acordás? ¡Si nosotras contáramos que fuimos un poquito novias!”. . “¡Lo que hablábamos de los señores! A veces nos tocaba compartir...”, dijo divertida Any. Pero se negó a dar nombres: “Hay gente que tiene familia, hijos y no los vamos a arruinar”.

