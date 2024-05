La provocación más feroz de Jake Paul a Mike Tyson antes de enfrentarse en el ring

Cada vez falta menos para el regreso de Mike Tyson al ring y la expectativa aumenta a cada instante. A sus 58 años, la leyenda mundial chacará ante Jake Paul en un combate oficial avalado por la Comisión de Boxeo de Texas en el AT&T Stadium en Arlington. Así, el récord del ex rey de los pesados, que quedó congelado en 50-6 cuando se retiró en 2005 tras perder ante Kevin McBride, volverá a modificarse en la velada que será transmitida por Netflix.

En las últimas horas el youtuber lanzó una feroz provocación contra el experimentado púgil. En un video que se viralizó en las redes sociales, el retador dio detalles de lo que significará el imponente duelo. “Sólo quiero dejar claro que Mike Tyson era el que quería que fuera una pelea profesional. Le dije a Nikita que si eso es lo que Mike quería, estaba bien”, comenzó en su relato. Y explicó sobre cómo continuó su diálogo con Ababiy: “Pero asegúrate de decirle a Mike que no se contenga. Lo que sea. Lo que tenga que pasar, pasará. Y esto es la guerra. Ahora, si me noquea, podré lidiar con eso; pero si lo derribo, tendrá que ser él quien tome la decisión de si puede o no lidiar con eso. Voy a entrar al ring sabiendo que será una pelea profesional. Estará en mi historial y voy a acabar con él. Y si la gente le molesta eso, pues que vaya a ver el fútbol”.

Hace un par de semanas, las provocaciones surgieron desde la experiencia. El último video compartido por Iron Mike en sus redes sociales ha generado gran revuelo entre sus seguidores y fanáticos del boxeo. En este, se pudo ver al legendario púgil corriendo en línea recta, demostrando una impresionante prueba de velocidad y cardio. “Incluso el sonido que hace mientras corre es aterrador”, comentó un usuario en X (Ex Twitter), reflejando el impacto que genera el entrenamiento del ex campeón.

“¿Está gruñendo? No, ¡¿por qué Jake pelearía con él?!”, preguntó otro en Instagram, mientras que un tercero bromeó: “Para cualquiera que no esté muy familiarizado con las técnicas del boxeo, está practicando distancias cortas porque sabe que Jake correrá como si hubiera robado algo”.

Con el enfrentamiento programado para el 20 de julio en el estadio AT&T de Texas, las redes sociales se han convertido en el escenario de una intensa rivalidad entre Tyson y Paul. Mientras Tyson advierte en sus publicaciones: “Voy por ti”, Paul respondió con videos entrenando al límite, emulando icónicas escenas de películas de boxeo y una amenaza: “Te voy a arrancar una oreja Mikey”.

Mike Tyson y Jake Paul entrenando

La carrera de Tyson como profesional terminó en 2005 después de tres derrotas en sus últimas cuatro peleas, incluida contra Kevin McBride en su última presentación. El ícono de los pesos pesados ha peleado solo una vez desde entonces en una exhibición contra Roy Jones Jr en 2020, un enfrentamiento más equilibrado que en su próxima hazaña.

A pesar de las preocupaciones, el legendario púgil ha estado entrenando y ha mostrado ráfagas del poder característico que tuvo durante toda su vida en sus puños. Los fanáticos han reaccionado con una mezcla de sensaciones, ya que algunos han sugerido que deberían cancelar la pelea. El evento, en tanto, se llevará a cabo frente a 80.000 fanáticos, lo que provoca una motivación adicional para los intérpretes.

Sin embargo, en una extraña declaración previa a la pelea, Tyson afirmó que sigue “aterrado hasta la muerte” cada vez que se sube al ring. “Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea extraño. Cualquier cosa de la que tenga miedo, la hago. Así es como es”, reflexionó en una entrevista brindada a Fox News. “Tenía miedo de la pelea contra Roy Jones. Pesaba 100 libras de más y dije: ¡Vamos a hacerlo! Cualquier cosa de la que tenga miedo, la enfrento. Y en este momento estoy aterrado”, completó.

La última vez que Tyson subió al ring fue en 2020, en ocasión del combate con Roy Jones, otro éxito comercial y de taquilla. Cuatro años después, la efervescencia se reflotó. Y el ex campeón del mundo desoyó las voces de sus antagonistas. “¿Estás preocupado o celoso? Dime. Yo no sé. Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quieren pelear conmigo y no con alguien más?”, alardeó en una entrevista con Reuters.

Mientras, los contendientes vienen provocándose en continuado en las redes sociales, en las que comparten videos de sus exigentes entrenamientos. “Voy por ti”, azuzó Iron Mike, que incluso llegó a actuar una pelea callejera con otro boxeador como Shannon Briggs a modo de promoción. “Te voy a arrancar la oreja”, se burló Jake Paul, haciendo alusión al legendario mordisco de Tyson a Evander Holyfield, por el que resultó descalificado.