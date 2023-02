Baby Etchecopar regresó a la pantalla de América 24 con su programa ‘Basta Baby’

Tras sus vacaciones, Baby Etchecopar regresó a la pantalla de A24

Después de un receso por vacaciones, el conductor Baby Etchecopar volvió a la televisión con su programa ‘Basta Baby’ en la pantalla de A24. Con un equipo renovado, el periodista lanzó su nuevo ciclo dirigido a retratar los problemas que atraviesa el país y a disparar contra la casta política.

Sentado detrás de su escritorio, y delante de la nueva escenografía que mezcla la ficción del cine con personajes de la política argentina , el conductor inició el programa agradeciendo a su nuevo compañero de señal, Esteban Trebucq, quien empezó recientemente con ‘La Cruel Verdad’: “Gracias pelado, me cubriste todas mis vacaciones, sos un capo, mantuviste el número, peleaste como un rey, tenés un excelente programa antes que yo, mucha suerte este año. Me encanta que seamos compañeros de laburo”.

Luego, el periodista dio lugar a presentar a su equipo, entre los que se destacan algunas caras nuevas como Emilce Bongiovanni, locutora que se desempeña junto al conductor en su ciclo radial, y Manuel Adorni, analista y consultor económico. Además, Etchecopar hizo mención a sus colegas que vuelven a presentarse en el ciclo, Mariano Yezze y Carlos González Prieto, sin olvidar a Javier Díaz, quien es probable que se sume en el mediano plazo.

En continuado, el conductor anticipó su editorial y dio el primer puntapié a una dura crítica contra el Gobierno: “La gente me decía en todos lados ‘matalos, volvé y matalos’. Y la verdad que nadie mata un muerto, entonces arme la editorial de hoy queriendo contarles lo que no pasa”.

De esta manera, y frente a la imagen de la luna –tal como acostumbra– Baby Etchecopar comenzó su editorial analizando la actualidad del gobierno de Alberto Fernández y cómo llegan los candidatos a las elecciones: “Hace 3 años tenemos un gobierno de porquería, que es una basura, con un presidente que es un mentiroso, embustero, cínico en algunos casos. Con un cinismo que a mi no me va, y no puedo hacer un programa a esta hora hablando de los pobres, los que tienen hambre, los jubilados, la vuvuzela, porque todo eso lo vivimos. Vengo a ver como salimos de acá, porque ahora se están postulando todos los ñatos, y la verdad no me seduce nadie, ahora vienen con que ‘venimos con un nuevo plan’, pero yo el jueves cumplo 70 años y se me acaba la garantía. No tengo más tiempo para divertirme con nada”.

En el desarrollo de su discurso, el periodista también se refirió a los últimos casos judiciales, cuya resolución puso en vilo al país. Pero más allá de comentar su resolución, comparó la velocidad de la Justicia en estas causas con las que enfrenta la ex presidenta: “Se robaron un país, nos dejaron en la miseria, Cristina tiene que ir en cana. Ahora hablando de eso, muy bien en cana los rugbiers, muy bien en cana estos dos animales que mataron al nene, estas dos cucarachas, juzgadas y en cana. Pero me extraña algo, como es que en 3 años juzgaron a todos estos y en 15 años Cristina no tiene una condena firme. Pregunto, la muerte del nene, lo de los rugbiers, no estuvo bancado por el Gobierno para tapar lo de Cristina, porque vienen más causas. Cuando se termina lo de los pibes, con el nene muerto, arranca lo de Fede Bal, una payasada nacional que no tiene parangones”.

Así también opinó sobre los movimientos de la política que le causan rechazo y cómo sus discursos parecieran estar en una realidad distinta que la que atraviesa la Argentina: “Estos mierda siguen gobernando, la rajan de un lado a la Donda y la toman en provincia, la caza Kicillof, la ponemos en el ministerio del ministerio de las relaciones del ministerio. Realmente me fui un mes, parece que hace 20 años. Basta de Alberto Fernandez, Cristina, Máximo Kirchner, 4 años tuvieron para sacarnos del pozo y nos enterraron, tenemos más pobres que nadie y todos los días tenemos que escuchar que después de China estamos nosotros. No tienen derecho ni a postularse de nuevo”.

Por último, y con la mente en las elecciones de fin de año, las cuales podrían generar un cambio de Gobierno, Etchecopar apuntó contra la oposición resaltando que ninguno se diferencia: “Es un país oxidado, con mentirosos, embusteros, con chorros, con inútiles. Y del otro lado también la oposición con inútiles que dicen que nos van a salvar cuando ellos también se probaron de número 10 y no metieron un gol. Hay que buscar una solución, la única que tenemos es enojarnos. La única solución que tenemos es decir basta, mano dura”.

