Descarga la IA de Google Gemini en tu celular: esta es la lista de teléfonos donde puedes tener la app

La IA de Google es capaz de mantener conversaciones con lenguaje natural. (Google)

Gemini, el chatbot de inteligencia artificial de Google, ahora está disponible en una gama más amplia de versiones de Android. Cabe recordar que esta IA tiene su propia aplicación disponible en Play Store.

Esta actualización incrementa significativamente la disponibilidad de Gemini, permitiendo a un mayor número de usuarios disfrutar de sus avanzadas capacidades en teléfonos Android más antiguos.

¿En qué versiones de Android puedo descargar Gemini?

El chatbot impulsado por inteligencia artificial de Google se encuentra disponible para descarga a partir de Android 10 y versiones posteriores, según la plataforma de 9to5Google.

Cuando se realizó su lanzamiento, únicamente estaba disponible con soporte para Android 12 y versiones posteriores. No obstante, Google amplió la compatibilidad a Android 10 y 11.

En teléfonos Android, Gemini tiene su propia aplicación. (Google)

¿Cómo descargar Gemini en mi teléfono Android?

Además de considerar la compatibilidad de tu dispositivo con Gemini, ten en cuenta que necesitas tener en tu teléfono 4 GB de RAM o más. Para descargar Gemini, basta con seguir el siguiente proceso:

Ir a Play Store. Buscar Google Gemini de Google LLC. Descargar la aplicación.

¿Cómo descargar Gemini en iPhone?

En el caso de dispositivos iPhone, es importante considerar los siguientes requisitos antes de descargar Gemini:

Tener iOS 15 o versiones posteriores.

Contar con 334.5 MB libres.

El paso a paso para descargar Gemini en tu iPhone es el siguiente:

Abrir App Store. Buscar Google y descargar. Cabe aclarar que en iPhone, la aplicación de Google integra su chatbot.

Gemini está disponible en versiones de Android 10 y posteriores. (App Store)

¿Cómo utilizar Gemini, la IA de Google?

Este chatbot que integra IA de Google es muy sencillo de utilizar. Una vez descargado, solo hay que iniciar una conversación y consultarle cualquier cosa.

La clave es en realizar prompts (o indicaciones) muy específicas que se ajusten a cada una de tus consultas, de esta forma la IA podrá entenderte de la mejor forma.

¿Qué ventajas tiene Gemini?

A comparaciones de otros chatbots de IA gratuitos, Gemini fue entrenado con un conjunto de datos masivo de texto y código, y puede acceder y procesar información del mundo real a través de la Búsqueda de Google.

Esto le permite responder a tus preguntas de manera completa, informativa y tiempo real, incluso si son abiertas, desafiantes o extrañas. También puede generar diferentes formatos de texto creativo, como poemas, código, guiones, piezas musicales, correo electrónico, cartas, etc.

Gemini ofrece respuestas en tiempo real. (Google)

En caso de que Gemini responda con URLs o imágenes en miniatura, permite a los usuarios ver la fuente fácilmente y, en algunos casos, hacer clic para ir directamente a ella. Si la IA genera una respuesta usando contenido de una extensión, como Google Workspace, proporciona un enlace a las fuentes que ha usado (por ejemplo, tus correos electrónicos).

Cuando es posible encontrar el mismo contenido en varias páginas web, Gemini intenta citar una fuente conocida. En el caso de las citas de repositorios de código, es posible que la cita también haga referencia a la licencia de software libre aplicable.

Gemini está disponible en más de 40 idiomas: alemán, árabe, bengalí, búlgaro, canarés, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, farsi, finés, francés, griego, guyaratí, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, letón, lituano, malabar, maratí, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, suajili, sueco, tailandés, tamil, telugu, turco, ucraniano, urdu y vietnamita.

Gemini no tiene la capacidad de generar imágenes pero si puede comprender contenido visual. EFE/Google /

La IA está disponible para cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Esto significa que puedes usarlo si tienes una cuenta de Gmail, Google Workspace o cualquier otro producto de Google.

Actualmente, Gemini no está disponible para uso comercial. No puedes usarla para generar contenido para fines comerciales, como publicidad o marketing. Sin embargo, puedes implementarla con fines personales, educativos o de investigación.

Gemini no puede generar imágenes pero tiene la capacidad de procesar y entender información visual. Otro punto a tener en cuenta es que no tiene la habilidad de retener contextos. Esto quiere decir que la IA no puede memorizar lo que le has dicho en anteriores conversaciones.

Igualmente, es importante tener en cuenta Gemini aún está en desarrollo. Sus capacidades están en constante evolución y puede surgir errores o imprecisiones con la información que suministra.