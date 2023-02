Guillermina Valdés sorprendió al compartir una foto junto a Sebastián Ortega

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

A lo largo de su relación, Guillermina Valdés y Sebastián Ortega además se convirtieron en padres de Helena, Dante y Paloma. Esta semana, el hijo del medio de la expareja cumplió 22 años y su mamá lo celebró de una manera muy particular en sus redes sociales.

Guillermina Valdés muestra su biblioteca: el clásico lleno de tristeza que la hizo lectora para siempre La actriz siempre tiene un libro y un resaltador en la cartera. Un regalo cuando era casi adolescente la hizo enamorarse de la lectura, hábito que cultiva en su vida cotidiana. VER NOTA

Guillermina sorprendió a sus seguidores al publicar en sus Instagram Stories una tierna foto retro en la que aparece junto a su ex, quien sostenía en brazos a Dante cuando era un pequeño bebé. “Éramos tan jóvenes”, sintetizó Valdés con nostalgia pero con buena onda para con el productor televisivo, a quien etiquetó en la publicación.

La foto retro que Guillermina Valdés publicó junto a su ex Sebastián Ortega y Dante, el hijo de ambos (Foto: Instagram)

Guillermina y Sebastián comenzaron su relación en 1998 luego de conocerse en un verano en Punta del Este. El casamiento llegó recién 10 años después, en 2009, y luego de que nacieran los niños que tuvieron juntos. Pero el matrimonio duró solo dos años y, pocos meses después de la ruptura, ella blanqueó su romance con Marcelo Tinelli, a partir de lo cual se desató una guerra fría entre los hombres, que hasta ese momento eran amigos y socios.

Hace pocos meses atrás, Valdés se separó de quien en 2022 condujo Canta Conmigo Ahora (El Trece), con quien tuvo a su hijo Lorenzo. Esa relación duró 9 años pero tras la ruptura, Guillermina se encargó de aclarar que mantiene una muy buena relación con el títular de LaFlia.

Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, en 2008

En entrevista con Teleshow, Dante Ortega -el homenajeado en esta particular publicación de Guillermina-, se refirió sobre cómo vivió el alejamiento de sus padres y su correspondiente correlato mediático. “La separación de mis papás nos pegó un poco a mí y a mis hermanos... Porque a todos los hijos nos pega, en algún punto, ese cambio rotundo en la vida de nuestros papás. Me pegó que fuese público, pero también creo que no fue culpa de ellos”, comenzó diciendo el joven que el año pasado lanzó su carrera musical.

“Porque es algo que se iba a dar: sabiendo que son dos personas públicas, se iba a levantar que se separaron y toda la polémica que hubo. Eso en algún punto me pegó, pero entiendo que es muy difícil que tus papás se separen y a los dos días se abracen y se junten a comer asado. A mi tía Julieta la admiro un montón porque... Bueno, el otro día la vi a ella y a Iván Noble, que tienen una relación espectacular. Se juntan, se ven todo el tiempo... Son situaciones ideales que no sé si las encontrás todo el tiempo. Pero nadie tiene culpas acá, ni los papás ni nadie”, siguió el joven.

“Cuando uno es chico, como que no entiende esas situaciones: le duele, se encabrona. “¿Por qué mis papás se separaron, no se ven?”. Después vas entendiendo que es muy difícil el mundo de los adultos. Yo me metía mucho de chico en todas esas cuestiones y después, de grande, fui entendiendo que uno tiene que saber dónde poner la energía y que no hay que meterse en las cosas de los grandes. Sino, uno pierde mucha energía en eso. Después, ya me liberé y dije: ‘Ya fue’”, cerró el hermano de Paloma y Helena.

Seguir leyendo: