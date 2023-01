El rotundo cambio de look de Tini Stoessel a poco del lanzamiento de su nuevo disco

El nuevo look de Tini Stoessel

Tini Stoessel presentará el tema “Cupido” el próximo 14 de febrero, en el Día de los Enamorados. Tres días más tarde realizará el lanzamiento de su nuevo disco que lleva el mismo nombre. Sus miles de fanáticos en todo el mundo tienen una enorme expectativa por este material discográfico.

En medio de este contexto, la cantante hizo un rotundo cambio de look: se tiñó las cejas de color fucsia. En su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que muestra cómo renovó su apariencia. Además aprovechó para dar un pequeño adelanto de su nueva canción que seguramente será un hit. “Tardo pa contestarte…. hola Cupido, próximo 14 febrero”, aseguró la artista al publicar las imágenes.

Además la influencer había compartido la imagen de la tapa de su nuevo álbum que llegará el próximo 17 de febrero. En la red social, expresó su felicidad por este material discográfico: “Acá está Cupido, este álbum que significó tanto para mí desde la primera canción q les compartí (Miénteme). Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen. No tengo palabras para agradecerles, de verdad”.

También la hija de Alejandro Stoessel aprovechó para agradecer a los colegas que colaboraron en este disco: María Becerra, La Joaqui, Manuel Turizo, Tiago PZK, Anitta, Becky G, Steve Aoki, Beele y L-Gante. “Espero que disfruten mucho las canciones que quedan por escuchar. Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón”, finalizó la cantante.

Cabe recordar que Tini había hablado de su nuevo disco en una entrevista con Pablo Motos, conductor del conocido show español El Hormiguero (Antena 3). “El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal, y profesional”, señaló muy emocionada.

“También se atrasó por cosas que pasaron”, agregó la popular artista. “Más allá de que no haya podido lanzarlo a principio de año, por cosas que fueron pasando y que no tenga tantas canciones sorpresa, es el final de una etapa muy importante para mí”, agregó.

Durante la charla también reflexionó sobre los aspectos negativos de haberse convertido en famosa a muy temprana edad. “Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7. Hay algo de mi vida personal también, en algún punto, y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, dijo la novia de Rodrigo De Paul.

“La mirada del otro al ser tan chico, tan joven… Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, puntualizó la también actriz.

“Con Violetta fue una cosa loca. Hacíamos dos shows por día. Nos fuimos tres años de gira. Fue zarpado lo que pasó”, dijo con respecto a lo que fue su primer gran éxito televisivo y musical. Asimismo, resaltó la importancia de estar acompañada por su entorno familiar en este camino hacia el estrellato continental. “Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Entiendo que hay veces que eso no pasa. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real”, cerró la cantante.

