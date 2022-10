La reacción de Fátima Florez ante el supuesto enojo de Susana Giménez por su imitación

La reacción de Fátima Florez ante la versión de que Susana Giménez le iniciaría juicio (LAM. América)

La gala de los Martín Fierro de Cable 2022 dejó lo habitual de este tipo de eventos. Ganadores y perdedores, looks y pelitas, emociones y desencuentros. Pero en esta oportunidad también hizo visible un inesperado enfrentamiento. De un lado una humorista top, presente en el recinto de Parque Norte donde se realizó la ceremonia. Del otro, río de por medio, una de las grandes divas del espectáculo argentino. Y en el medio, el rumor de un malestar que podría terminar con acciones legales.

Todo se inició en la alfombra roja, donde los famosos lucían sus mejores ropas y se detenían para hablar por la prensa. Fátima Florez se detuvo ante las cámaras de LAM y de entrada el cronista Sebastián Sposato le planteó la situación. “No quiero traer malas noticias, pero nos dijeron que Susana Giménez está muy enojada con vos”, le dijo el notero del ciclo de América.

“¿Susana Giménez conmigo?”, preguntó sorprendida la entrevistada, sin dar crédito a lo que escuchaba. Desde el estudio, el conductor Ángel de Brito le ratificó la versión. “Susana está muy enojada con vos porque hiciste un chiste sobre ella y su hermano en el escenario”, le informó.

Te puede interesar:

Desde la alfombra roja, la humorista seguía descolocada por la versión, ya que lleva años imitando a la diva y nunca había escuchado algo al respecto. “No sé qué es esto... no entiendo. ¿De verdad se enojó? Pará, Ángel ¿esto es cierto o no?”, preguntó Fátima, presumiendo que le estaban haciendo una broma.

El look de Fátima Florez en los Martín Fierro de Cable

Pero el conductor hablaba en serio. Y para avalar su información mencionó a Lorna, la fanática de Susana, quien minutos antes había corroborado la versión. Todavía descolocado, la actriz repasó la rutina de su presentación en el país vecino donde realizó su espectáculo Fátima de Oro en una serie de funciones a sala llena: “En Uruguay hicimos el personaje de Susana como siempre, como toda la vida. Hice solo alusión a Montevideo, Uruguay... no sé qué pude haber dicho. No recuerdo. Hablo de Patricio, sí... pero de verdad no sé de qué me hablan”, aseguró.

Para dar por terminado el tema, Fátima recordó que la propia Susana la había invitado a su programa de televisión años atrás y le habló al conductor buscando desligarse del asunto: “Vos sabés con la buena leche que interpreto a mis personajes y que amo a todas las mujeres que interpreto, así que de verdad no entiendo... me extraña de Susana”, cerró.

Te puede interesar:

La noticia la dio a conocer Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, quien aseguró que en el círculo íntimo de la diva hay un fuerte enojo por parte del texto que dice la imitadora sobre el escenario “Una persona muy amiga de Susana fue a ver la obra dos veces seguidas y podría iniciar acciones legales en los próximos días”, señaló el periodista.

La polémica en cuestión surge en el cuadro en el que aparecen primero Mirtha Legrand y después Susana, ambas caracterizadas por Florez. “En esa parte, básicamente Mirtha dice que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no labura”, aseguró Etchegoyen, y agregó que la persona allegada a los Giménez registró todo en su teléfono celular y que la diva está analizando la posibilidad de realizar acciones legales.

Seguir leyendo: