La indignación de Cinthia Fernández tras realizar la compra del mes en el mayorista: “Gasté más de 500 mil pesos”

Cinthia Fernández molesta por las compras

En un contexto de creciente preocupación por el impacto de la inflación en el presupuesto familiar, Cinthia Fernández se mostró indignada no sólo al momento de detallar cuánto debió desembolsar en el mayorista en medio de las compras mensuales, sino también incluso antes de llegar al establecimiento, dando por sentado que no era un lugar que le resultara ameno.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la bailarina aseguró, sin filtros: “Hoy es un día medio del ort... para mí, ¿por qué? porque tengo que ir al mayorista. Los días que yo tengo que ir al mayorista estoy no de mal humor, de pésimo, pésimo, pésimo humor, así que ahora voy a ver cómo me c..., ¿cuánto gastaré?”, al mostrarse resignada sobre la abultada cifra que ya estaba convencida que pagaría.

Cinthia Fernández mostró el objeto más preciado que compró

Para el segundo video, ya regresando a su domicilio y con el auto cargado con la mercadería comprada, con una sonrisa sarcástica en su rostro se mostró con un paquete sobre su regazo y un texto que acompañaba la escena: “Lo bueno es que tengo en mi poder un bulto de repelente”, en referencia a uno de los productos más solicitados desde que comenzó la epidemia de dengue en el país.

Finalmente. la tambíen influencer aseguró que la suma desembolsada durante la compra fue una cifra superior a los 500 mil pesos, enfrentada a la tarea de abastecer su hogar con alimentos, productos de limpieza e higiene para ella y sus tres hijas, instante que compartió con sus seguidores su asombro y frustración ante el elevado costo de vida.

Cinthia Fernández reveló cuánto gastó en las compras en el mayorista

La revelación fue hecha por Fernández a través de una trivia en su cuenta de Instagram en cuyo enunciado rezaba: “Lo malo es que me rompieron el... Adiviná cuánto gasté”. y las opciones de $300.000, $500.000 y una última la correcta, que decía: “Más de $500.000, vayan por mi tumba”, acompañado de una imagen en que se puede ver el automóvil cargado de bultos de rollos de cocina, gaseosas y golosinas, entre otros.

El divertido video de Cinthia Fernández con sus hijas y su mamá

La bailarina, que sube todo tipo de historias, desde tutoriales para aprender a maquillarse o presentar su rutina diaria de entrenamiento, hasta escenas cotidianas donde participan con sus hijas que con sus ocurrencias encontraron en las redes una diversión más. En las últimas horas publicó un nuevo video junto a Charis, Bella y Francesca, fruto de su exrelación con Matías Defederico, que causó furor y se llevó todas las miradas.

“Y así es como casi la abuela se muere…”, comenzó diciendo Fernández en el audiovisual que publicó y explicó: “Le voy a dar una sorpresa a las nenas que no se la esperan”, siguió, mostrando la súper colchoneta para que puedan realizar gimnasia artística en el hogar. “Wow, está buenísimo. Lo que quería”, dicen las pequeñas a coro tras ver el obsequio.

Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas y enfrentó las críticas por teñirles el pelo

Acto seguido, en el video se puede ver como saltan, se divierten, juegan, hacen piruetas y luego al grito de “abuela, la la la la la”, le piden a la madre de la bailarina que se anime a hacer una vuelta carnero en la nueva adquisición familiar. Esta lo logra y terminan todos saltando y abrazándola por haberse animado al desafío. El audiovisual tuvo más de 15 mil me gusta, casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios a menos de 24 horas de haberse publicado.

Las chicas también fueron protagonistas hace unas semanas, cuando su madre publicó unas imágenes de sus hijas con nuevo look y salió a la carga por los cuestionamientos que recibió por la decisión de las nenas de teñirse el pelo de rubio.”Pasándola muy mal. ¿En qué momento sucedió esto?”, se preguntó, divertida junto a una foto de las mellizas en la peluquería, mientras les lavaban el pelo antes de pasar por el sillón para el corte y el color.