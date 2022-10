Luciana Salazar aclaró sus dichos sobre el sexo de sus embriones congelados

Luciana Salazar habló sobre sus embriones congelados (Video: "La noche de Mirtha", El Trece)

Después de un tiempo alejada de la televisión, este sábado Luciana Salazar reapareció en la mesa de La Noche de Mirtha y sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre el sexo de sus embriones congelados. “Tengo óvulos, pero también tengo embriones, cuatro nenas más”, comenzó expresando la modelo. A lo que la Chiqui comentó: “No me digas...ay, me asusta”. “Es que es todo nuevo, para la gente que es de otra generación es a veces difícil de entender la evolución de la ciencia”, respondió ella y, acto seguido, la conductora aclaró que, en realidad, más que asustarse la impresionaba.

En tanto, la exparticipante de La Academia siguió explicando: “Tengo un dilema, porque en Estados Unidos, tanto cuando congelás óvulos como cuando tenés embriones, casi te hacen firmar como si fuera un testamento por si te llega a pasar algo”. Y agregó, sobre el costo del tratamiento: “Sé que acá es más accesible que afuera, porque acá es en pesos y allá es en dólares, pero yo se los recomiendo a las mujeres que pueden. Ojalá fuera accesible para todas porque es una tranquilidad emocional. Creo que para la mujer es muy importante, porque a veces estamos muy pendientes del tema de la edad biológica y con esto de que ahora la mujer trabaja más entonces prefiere postergar su maternidad”.

Lo cierto es que sus dichos generaron una fuerte polémica en las redes sociales, donde muchos internautas la criticaron: “Acabo de ver el tape que Luciana Salazar dice que tiene 4 nenas congeladas más. Por favor, lo que más miedo me da fue que no le tembló la voz para decirlo”, “Yo no puedo creer que Luciana Salazar dijo con tanta naturalidad en el programa de Mirtha que tiene 4 NENAS MÁS CONGELADAS”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Molesta por la cantidad de haters que la atacaron, Salazar decidió aclarar sus declaraciones en Twitter. “Hay una gran diferencia entre decir que tenés embriones congelados y luego decir que son nenas (en referencia al sexo de los embriones), a que algunos medios titulen de forma maliciosa: ´Tengo 4 nenas congeladas´. Les recomendaría que miren y escuchen antes de titular”, comenzó, indignada. Y cerró: “Espero que ahora lo titulen bien, como corresponde. Nunca dije textualmente ´tengo 4 nenas congeladas´, no tergiversen. Gracias”.

El enojo de Luciana Salazar luego de que tergiversaran sus dichos

En mayo, Luciana también había sido noticia luego de enojarse por una estafa en las redes sociales. En esa oportunidad, a modelo advirtió que un perfil que se declaraba club de fans de su hija había cambiado su galería de manera drástica y comenzó a publicar otros contenidos que nada tenían que ver con la pequeña de cuatro años. Entre la indignación y el enojo, se comunicó a través de los mensajes privados y se sorprendió al ver la respuesta de quien resultó ser una víctima de estafa virtual.

Luciana Salazar y su hija Matilda

La cuenta en cuestión superaba los 100 mil seguidores y fue creada en julio de 2019, cuando la niña tenía dos años. La propia Luciana era uno de los followers que solía darle likes a los tiernos posteos, y por este motivo no tardó en notar que había desaparecido la foto de perfil y todas las imágenes del feed. “¿Qué pasó? ¿Dejaste de ser del fans club de mi hija y te quedaste con sus seguidores?”, le consultó a través de la mensajería directa de Instagram. Luego mostró una captura de pantalla del chat que mantuvieron, donde además intercambiaron audios.

“Realmente estoy sorprendida que todavía quede gente tan honesta y buena de verdad. No tendría que ser así, pero quedan tan pocos que uno valora muchísimo cuando las encuentra”, reflexionó en sus stories, antes de contar lo sucedido. “Ayer una persona me confesó de buena fe que le habían vendido una cuenta de Instagram y que no sabía que esa cuenta era de un club de fans que le habían hecho a mi hija con un montón de fotos y videos dedicados a ella”, explicó. “Me enteré que es de una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque en un momento de mi vida la visitaba seguido; nos sentimos ambos estafados, porque a él se la cobraron muy cara y en dólares”, lamentó. En este sentido, comentó que luego la cuenta volvió a la normalidad y fue gracias a que la persona visibilizó las publicaciones que estaban ocultas.

