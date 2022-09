Soledad Aquino contó cómo fue su último encuentro con el Teto Medina: “Es una persona de buen corazón”

Soledad Aquino contó cómo fue su último encuentro con Teto Medina (Video: Intrusos)

Este viernes Soledad Aquino defendió a Marcelo Teto Medina luego de que fuera detenido por su participación en una institución que ayuda a recuperar a adictos, acusado por abandono de persona y reducción a la servidumbre.

La exesposa de Marcelo Tinelli habló en Intrusos (América) y aseguró que es su amigo “desde hace 36 años” y que también estaba “totalmente recuperado”. “Me quedé helada, shockeada. Dije: ‘No puede ser, esto es una locura, esto está todo armado’”, contó la mamá de Micaela y Candelaria Tinelli al enterarse de la noticia.

“Yo hablo continuamente con él desde la época de Videomatch. Seguimos muy amigos, tenemos mucha onda, muchos valores en común, la familia, los amigos”, describió Aquino sobre su vínculo con Medina y además dio detalles de la última vez que lo vio, en un encuentro ocurrido tres meses atrás en una cena que ella misma organizó. “Estaba tan copado con lo de él, que terminó siendo el centro de la reunión. Lo vi feliz, lo conozco, le conozco los ojos. Estaba eufórico por su trabajo”, contó.

"Seguimos muy amigos, tenemos mucha onda, muchos valores en común, la familia, los amigos”, dijo Soledad Aquino sobre su vínculo con Teto Medina

Aquino también hizo referencia sobre la lucha contra las adicciones que el conductor viene librando en los últimos años y aseguró que ya estaba recuperado. “No toma alcohol. No fue algo tan largo, un caso como el de Chano (Moreno Charpentier). Fue sólo un tiempo que estuvo deprimido. Él putea y dice: ‘¿Por qué me pasó esto a mí?’. Él está concentrado en que es una labor y una misión de vida la que tiene”, dijo.

“¿Vos crees que él sería incapaz de hacerle daño a esos chicos?”, le preguntó Flor de la V respecto a las acusaciones. “Es un santo, yo digo que es más bueno y más boludo que Lassie”, graficó Soledad sin eufemismos. “Es una persona que tiene buen corazón, tiene buena familia, familia salteña. Teto ha sido rugbier, re deportista, cayó en una depresión y le pasó esto. Y nada más”, agregó.

“Es algo que lo superó. Como es eufórico, es muy cariñoso, muy afectuoso, es muy hipersensible, tomó como una motivación de vida esto que está haciendo”, opinó la ex de Tinelli acerca del trabajo que Medina estaba realizando en la institución en cuestión. “Sé que se recuperó y está feliz de estar recuperado. Está feliz”, subrayó.

Así trasladaron a Teto Medina

En cuanto al hecho de haber visto a Medina siendo apresado y con esposas en sus muñecas, Aquino manifestó: “Yo pensé que era una película. Fue un impacto tan duro, peor que el de una película de terror. No lo podía creer”. Al conocerse la impactante noticia, que sacudió al mundo del espectáculo en los últimos días, Soledad había realizado una publicación en su perfil de Instagram para manifestar su apoyo al ex Videomatch. “Fuerza amigo de mi corazón... ¡¡¡Incondicional, siempre con tu apoyo espiritual y emocional para conmigo siempre!!!”, escribió en el comienzo del posteo.

“Te ponen a vos al frente porque sos figura... y se que tu labor es totalmente con vos. ¡¡Y voy a estar siempre!! ¡Te adoro!”, cerró Aquino.

Marcelo Teto Medina fue detenido en la mañana del jueves 22 de septiembre en su casa, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”. Gustavo D’Elía, abogado, de Medina confirmó la noticia a Teleshow y dijo que junto con su colega Adrián Tenca ya están trabajando en el caso.

