Ricardo Montaner se sinceró en La Voz Argentina: “Estoy más viejito y me pongo sensible”

Ricardo Montaner se sinceró en La Voz Argentina

Con la incomparable ayuda de Alejandro Lerner, Ricardo Montaner preparó el Knockout de dos integrantes de su team de La Voz Argentina. Y se la jugó al poner sobre el escenario dos propuestas totalmente distintas: por un lado, a Julio García Veliz que cantó Separate Lives y, por el otro, a las hermanas Valentina y Emilia que interpretaron el tema Mi persona favorita.

Lo cierto es que, después de ver la puesta en escena de los participantes, el cantante argentino-venezolano buscó esperanzado alguna ayuda de sus compañeros de jurado, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti, como para poder inclinar la balanza hacia algún lado. Sin embargo, aunque la intérprete de Disciplina y la Sole se la jugaron por las hermanas señalando que habían podido conectar más con sus emociones, al igual que sus hijos que se sintieron identificados con ellas, a la hora de la verdad Montaner optó por dejar de lado el lagrimeo y apelar a su profesionalismo.

Valentina y Emilia cantan Mi persona favorita en La Voz Argentina

“Lo que me pasa a mí desde que ellas entraron al programa, es que ellas pueden conmigo...Desde que yo las escuché la primera vez, pues no puedo evitar emocionarme. ¡Si quieren vamos al VAR para que vean los ojos en las tres instancias que hemos estado! Ellas me emocionan mucho y deja de ser un punto de vista profesional para convertirse en un punto de vista personal”, empezó diciendo el creador de Me va a extrañar en referencia a Valentina y Emilia al momento de dar su devolución.

Y siguió: “Si vamos por ahí, mi balanza se inclinaría hacia ellas. Esto si vamos por el punto de vista de lo que me genera en lo personal. Es que no puedo evitar acordarme de Eva...Y no voy a volver a decirlo porque es redundar. Y también porque estoy más viejito y me pongo más sensible, ¿no?”.

Julio Garcia Veliz canta Separate Lives en La Voz Argentina

Hasta ese momento, todo parecía indicar que Ricardo iba a elegir a las hermanas para continuar en su equipo en la siguiente etapa del certamen de Telefe. Sin embargo, el cantante anunció que tenía una decisión tomada y sorprendió hasta al propio Marley con su veredicto. ”Quien continúa en el team Montaner hacia la próxima etapa del programa es...Julio”, dijo mientras el participante aludido abría la boca asombrado.

“Estoy emocionado y muy sorprendido. Estoy en shock porque no pensé que me iba a elegir a mí”, dijo feliz García Veliz en el backstage. Y luego el cantautor argentino-venezolano explicó su decisión: “Valentina y Emilia sin lugar a dudas me emocionan. Cada vez que las veo, cada vez que cantan, me emociono en lo personal muchísimo. Pero Julio me presentó una fuerza y un desarrollo que me hizo definirme por él”.

Cabe recordar que, durante las Batallas, Montaner había llorado al escuchar a Valentina y Emilia junto a Nicolás cantando Índigo, el tema con el que su hija y su yerno anunciaron la llegada de su primera hija. “Esta canción la escribieron Evaluna y Camilo para mi nietita, que tiene apenas unos mesecitos. Y me pusieron sentimental porque la estoy extrañando que no saben. Me cuesta un poco ser objetivo, no sé cómo lo hicieron, porque tocaron directamente mi corazón. Así que no puede hablar de lo técnico”, dijo en esa oportunidad.

SEGUIR LEYENDO: