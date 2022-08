El romántico gesto del trapero Paco Amoroso para Adriana Aguirre en medio de los rumores de romance

En medio de rumores de romance, Paco Amoroso hizo un remix con un audio de Adriana Aguirre

Divorciada de Ricardo García a comienzos de 2021 y después de 26 años en pareja, soltera y con ganas de divertirse desde entonces, Adriana Aguirre parece haber encontrado nuevamente el amor. Y fiel a su estilo, alejada de las convenciones y las formalidades, estaría comenzando un romance con un joven músico 45 años menor.

El tema surgió de casualidad durante su visita el fin de semana a La tarde del Nueve. Al ver que a la exvedette le estaba sonando insistentemente su celular, la conductora Pía Slapka quiso saber algo más: “¿Quién te está llamando”, preguntó la modelo. “Se llama Francisco, le dicen Paco. Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”, contó Aguirre, y sorprendió al revelar la diferencia de edad con su pretendiente.

“Es jovencito, es mucho más chico que yo....tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien!”, agregó Adriana en tono olmediano y detalló algunas intimidades de la relación: “Está fantástico, yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel ni un músculo, tengo todo en su lugar”, admitió la actriz: “Es una experiencia nueva, distinta, jamás salí con un chico tan joven. Es una diferencia enorme, es una cuestión de elevación: más elevación en una determinada edad, un poco menos en otra”, comentó risueña. Y cerró con picardía: “Soy una adolescente total”.

Adriana Aguirre estaría de novia con un reconocido trapero de 25 años

Y si bien la actriz no confirmó con nombre y apellido al joven con el que estaría comenzando un romance, los indicios eran evidentes para apuntar a Paco Amoroso, el trapero que construyó un dúo con Ca7riel que revolucionó las redes sociales. Justamente en marzo, Adriana había sido la protagonista del videoclip de “Paga Dios”, la canción que marcó la vuelta de los raperos a la música, y en la que ella aparece en plan “sugar mommy”.

Mientras su nombre corría por los diferentes medios de comunicación, Paco permaneció en silencio hasta este miércoles, en el que retomó la cuestión y se expresó en su cuenta de Instagram. Primero, subió a sus historias una nota de voz de Adriana, en la que le hacía mención a la repercusión que habían tenido sus declaraciones. “Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan, me preguntan y me preguntan. ¿Lo debo negar?”, plantea Adriana.

El músico eligió no responder con palabras sino con un hecho artístico. Tomó el audio de voz de su ¿novia? y empezó a transformarlo en una canción, compartiendo el proceso con sus casi 500 mil seguidores. Las siguientes historias lo mostraron en primer plano, moviendo la cabeza al compás, mientras de fondo sonaba el mensaje de Adriana mezclado con diferentes efectos sonoros. “Vuelve el rap”, escribió Paco, mientras se dejaba llevar por el ritmo.

Adriana Aguirre protagoniza el nuevo videoclip de Ca7riel y Paco Amoroso

En la siguiente publicación dio cuenta de un tratamiento más profesional del tema, al mostrarse con el productor Nikel, quien precisamente había trabajado con él y con Ca7riel en “Paga Dios”, el material que terminó protagonizando Adriana. ¿Cómo continuará esta historia? Solo los protagonistas lo saben.

En marzo pasado, al publicarse el single, la ex de Ricardo García se había sumado de manera efusiva a la campaña de difusión: “Los quiero invitar a que vean este videoclip brutal que me invitaron a participar, se estrenó hace un par de horas… ‘Paga Dios’, de los genios y talentosos Ca7riel y Paco Amoroso! El resultado es grandioso y la pasamos genial grabándolo!”, dijo la actriz, quien a la vez aprovechó para agradecer a Juanita, la directora del videoclip; el equipo de producción del mismo, pero también a la maquilladora, asistentes y también a los otros actores senior que protagonizan esta microhistoria que transcurre en una mansión.

