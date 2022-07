Tomás Fonzi recordó la vez que saltó en paracaídas y algo falló: “Me tiré a 4000 metros de altura”

El actor recordó una traumática experiencia en las alturas, que afortunadamente terminó con todos sanos y salvos

Como cada sábado por la noche, Andy Kusnetzoff recibió cinco invitados en PH, Podemos hablar (Telefe), y relataron algunas de sus experiencias en el célebre punto de encuentro. En esta ocasión, dijeron presente Florencia Torrente, Emiliano Pinsón, Nati Jota, Javier Pupi Zanetti, y Tomás Fonzi, en una distendida charla que tuvo momentos de risas, emoción y sorpresas. El actor dio un paso al frente cuando el conductor pidió que se acercaran aquellos que “alguna vez sintieron mucho miedo”, y recordó el día en que se tiró en paracaídas.

“En una época era adepto a saltar de los aviones, hice varios saltos bautismo”, reveló el subcampeón de la tercera edición de Masterchef Celebrity, haciendo referencia a los también llamados “salto tándem”, donde el saltador se arroja desde 3.000 metros de altura en una caída de no más de 45 segundos, con un doble arnés junto a un instructor autorizado. Mientras todos lo miraban asombrados, Fonzi contó que por ese entonces había decidido hacer un curso para adentrarse en el mundo del paracaidismo.

“Ya en el segundo o tercer salto caés durante un minuto en caída libre, desde los 4000 metros de altura; y en un momento el tipo que bajaba conmigo me empezó a gritar: ‘¡No, abre, no abre!’”, explicó, dejando atónito al conductor. Luego aseguró que mientras estaba en el aire creyó que se trataba de una broma del hombre que lo acompañaba, y se lo tomó con humor, hasta que miró hacia arriba: “Veo el paracaídas hecho un nudo, y seguíamos cayendo a toda velocidad”.

Tomás Fonzi dijo presente en PH, Podemos hablar y contó una impactante anécdota

“¡No! ¡Pero si eso no se arregla te morís!”, comentó con desesperación Kusnetzoff, y el actor llevó tranquilidad con el desenlace de la anécdota. “En un momento finalmente se abre, ese mismo que estaba enredado, no hizo falta intentar abrir el otro que tenía el instructor”, recordó. Sin embargo, en aquellos segundos que fueron eternos, tomó conciencia de que no había sido ningún chiste, sino un inconveniente real.

“Del avión habían saltado como quince personas más, y me di cuenta que nosotros habíamos abierto el paracaídas mucho más abajo cuando vi a todo el mundo muy alto, lejos de nosotros”, expresó. En cuanto a a la consigna que lo llevó al punto de encuentro, reconoció que sintió miedo cuando volvió a tocar suelo firme. “Cuando llego al piso y empiezan a caer todos mucho más tarde, ahí me cayó la ficha; me bajó la presión, hiperventilé. Tuve una especie de ataque de pánico porque ahí en cinco minutos pensé todo l o que podía haber pasado”, reflexionó.

Después de escuchar semejante relato, Andy quiso saber si alguna vez había vuelto a saltar luego de aquella traumática experiencia. La respuesta del hermano de Dolores Fonzi lo dejó aún más perplejo: “Sí, después salté de vuelta”. Entre la incredulidad y la indignación, el conductor le repreguntó el motivo por el que decidió hacerlo nuevamente.

“Porque quería hacer el curso, toda la movida me interesaba, pero después me dio fiaca”, admitió. De todas maneras, aclaró que en el presente ya no tiene la misma certeza: “Ahora ya no saltaría me parece, pero es una vivencia única”. A modo de cierre, Kusnetzoff aseguró que él no se animaría: “Yo no me voy a tirar en paracaídas porque no quiero ser justo ese único caso que es la excepción de algo salga mal”.

SEGUIR LEYENDO: