Noelia Marzol mostró cómo su hijo Donatello limpia la casa: “Su obsesión resulta patológica”

Noelia Marzol mostró cómo su hijo Donatello limpia la casa

En sus historias de Instagram, Noelia Marzol compartió divertidos videos en los que se lo ve a su hijo Donatello muy ocupado por la limpieza y el orden del hogar. “Yo no puedo creer cómo le gusta limpiar a este chico... Ahora me está limpiando las zapatillas, amor”, se la escucha decir a la modelo mientras se ve cómo el pequeño, de un año de edad, disfruta de pasar un trapo amarillo por sobre una zapatilla de su mamá. “Pichón, gracias. Gracias mi vida, gracias”, le dice Noelia con ternura.

Un rato más tarde, la artista de Sex compartió otra filmación con un filtro de cámara rápida en la que se permitió una broma. “Su obsesión ya resulta patológica”, escribió Marzol sobre unas imágenes en las que se lo ve a Dona con el mismo trapo y encargado de limpiar los pisos, juguetes, muebles del living, el sillón y hasta su propio cochecito.

“Miren lo que agarra de la montaña de juguetes”, contó Marzol mientras se lo veía a Donatello desplazándose entre sus chiches. Y de golpe, se ve cómo el nene elige un pequeño secador de piso para seguir jugando. Muy divertida con la situación, la bailarina expresó: “¿Qué hacés, Donatello? ¿Podés jugar como un bebé normal?”. Para cerrar el momento, el pequeño se acercó hasta donde estaba su mamá, miró hacia la cámara y se rió.

Noelia Marzol y su hijo Donatello

Semanas atrás, Marzol anunció que espera el segundo hijo con su marido, el futbolista Ramiro Arias. Con una amplia sonrisa y un nuevo look con trenzas, la mamá de Donatello lo contó en LAM (América) y compartió su alegría con el público del programa.

Primero, habló de los malestares propios de su embarazo, que ya lleva tres meses. “Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores”, expresó la campeona de La Academia de ShowMatch. Y este rechazo es tan profundo que no se salva ni su marido “por más que esté recién bañando y perfumado”. Y en el mismo tono de humor, reveló sus antojos que definió como “insólitos”. Y para muestra, expresó uno: “Ensalada de repollo”.

Después de mostrar su incipiente pancita, Noelia reveló lo que todos querían saber: el sexo: “Donatello va a tener una hermana”, anunció, antes de invitar a su marido a la charla virtual. “Estoy Chocho, feliz, lo buscamos. La idea en un principio fue mía, ella me pidió más tiempo para volver a trabajar, pero no le dimos mucho tiempo tampoco”, señaló el defensor, que dejó Instituto de Córdoba para jugar en Villa Dálmine y estar más cerca de la familia.

Hacia el final de la entrevista, también contó el nombre que eligieron con su marido: “Se va a llamar Alfonsina, Con Donatello no le podía poner María, tratara de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente”, explicó.

Noelia también se refirió a cierta polémica que generaron sus dichos hace un tiempo, cuando anunció que quería tomarse unos días para descansar, sin su marido y sin su hijo. “Cuatro días de vacaciones, me voy a ir cuatro días sola”, redobló en relación a la necesidad que había compartido con sus seguidores.

