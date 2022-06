Una semana nada más: la exitosa comedia se despide de manera definitiva con ocho únicas funciones en el Ópera

Gime Accardi, Nico Vázquez y Benja Rojas, protagonistas de la obra Una semana nada más

Una semana nada más, el éxito teatral protagonizado por Nico Vázquez, Gime Accardi y Benjamín Rojas, se despide de los escenarios, con ocho funciones en septiembre, en el teatro Opera Orbis los días jueves 15, viernes 16, sábado 17, domingo 18, jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25.

Después de haber realizado una gira por todo el país, el espectáculo vuelve a Buenos Aires para su gran final en la Calle Corrientes. Más de 350 mil personas se divirtieron con esta comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría y producción general de Nicolás Vázquez y Preludio.

Este 27 de mayo, Gimena cumplió 37 años y Nicolás le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores. Desde Neuquén, en donde estaban de gira nacional, el ex Casi Ángeles escribió unas sentidas palabras que acompañó con un mix de fotos de su esposa en distintas circunstancias.

Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas

“Sos una mujer extraordinaria por donde se te mire. La mejor compañera de vida que me pude haber encontrado”, comenzó el actor en el posteo que musicalizó con el tema “Can’t Help Falling In Love”, de Elvis Presley. “Muchas veces te observo en silencio y me dedico a admirarte. Tan buena persona sos, Gime”, agregó y definió a la actriz como “hermosa, divertida, generosa, bondadosa, inteligente”. “Y muchos adjetivos más que nunca me cansaré de decirte”.

Luego, hizo un repaso por los 15 años que llevan de pareja. “Tantas cosas vividas… Agradezco que estemos transitando el camino de la vida juntos. Ya son 15 años caminando de la mano. Dicen que lo que mueve al mundo es el amor y vos sos amor”, sostuvo.

“Deseo que seas feliz todo lo que puedas”, siguió escribiendo el actor en una carta a flor de piel dedicada a su esposa en un nuevo cumpleaños que celebran juntos. Los últimos dos, en tanto, los pasaron solos en plena pandemia. Este, para la alegría de ambos, lo atraviesan trabajando y haciendo lo que más disfrutan: actuar y hacer reír a la gente. “Que disfrutes el aquí y ahora, que es lo único que importa. Que te rías siempre, mucho y fuerte. Amo tu risa tanto como a todo lo demás”, agregó.

Nico Vázquez y Gimena Accardi en el teatro

“Sos increíble, Gimena con G -dijo haciendo referencia el nombre de usuario que Accardi utiliza en su Instagram- Orgulloso de vos, siempre. ¡Gracias por tanto amor y vamos por más! Feliz cumple, amorcito. Te amo con todo mi corazón”, concluyó Vázquez en el posteo.

Durante esta temporada de verano, debieron suspender las funciones en Mar del Plata porque Gime sufrió un accidente doméstico a principios de febrero. Luego de someterse a una operación y posterior recuperación, la artista regresó a las tablas en Semana Santa, en Mar del Plata.

“Recién llegué a Mar del Plata, me quedé un rato sola en el departamento que alquilamos. Estoy tan emocionada, contenta y feliz...”, señaló Accardi en un video que grabó para compartir con sus seguidores de Instagram. “De estar acá de vuelta, de subirme a un escenario. Si lloro me mato... No lloro públicamente. Qué vergüenza, pero esta también soy yo. La nueva Gime post fractura es más sensible y está grande”, reconoció la artista al mostrarse vulnerable por primera vez.

“Me emociona mucho estar de vuelta, subirme a un escenario, hacer lo que amo y hacerlos reír. Nunca me muestro vulnerable ni me victimizo públicamente”, aclaró a corazón abierto. “No es esa la idea, quiero mostrarles que estoy emocionada, feliz y agradecida. Se re siente el amor y y lo agradezco”, cerró la actriz, muy emocionada.

