Las respuestas de Cande Tinelli cuando le preguntaron si tendría un hijo con Coti y si creía en el matrimonio

Cande Tinelli

Cande Tinelli tiene más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales y el miércoles, en una tarde de confesiones respondió decenas de preguntas de los usuarios de Instagram que querían saber no solo sobre su presente, sino también sobre su futuro. Además de indagar sobre cuestiones laborales, la gente quiso saber sobre su vida personal y su relación con Coti Sorokin.

Además de contar que viven juntos respondió si hay planes de formar una familia (él ya es papá de dos pares de mellizos fruto de su matrimonio anterior). “¿Te gustaría tener un bebiti con Coti?”, preguntaron y el final de su respuesta sorprendió: “Por ahora estoy bien con los perris, pero, Why not? (¿por qué no?)”.

Cande Tinelli respondió preguntas de sus seguidores

Siguiendo con el tema maternidad, también quisieron saber si se lleva bien con su mamá, Soledad Aquino, y muy sincera y con humor contestó: “Siiii, es brava igual la Sole eh”.

Cande contó también que vive con Coti con quien está en pareja hace un año y medio y que es “feliz”. También le consultaron si creía en el matrimonio y muy segura dijo que “claro que sí”, con lo cual no sorprendería verla vestida de blanco en un tiempo y sosteniendo la libreta roja. Es más, cuando le preguntaron su tendría una relación abierta, dudó y luego rechazó la posibilidad: “Mmmm, en ese sentido soy medio vieja escuela”.

Cande Tinelli respondió preguntas de sus seguidores

Respecto a lo laboral, dijo que “no murió la Lelé cantante” y que la música está entre sus proyectos para este año. También contó que sigue con su marca de ropa e invitó a todos a ver la nueva colección.

Cande Tinelli y Coti Sorokin

En los últimos días Cande sorprendió al anunciar que se sumó a una red social de contenido para adultos. “Es un hecho, tengo OnlyFans”, dijo en referencia a la plataforma en la que hay otros famosos como Florencia Peña, por ejemplo.

Respecto a su relación con Coti, a mediados de enero habían surgido rumores de crisis entre ellos. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, había escrito la joven de 31 años. Y añadió: “Ojalá algún día lo entiendas”. Incluso, decidió eliminar todas las fotos que había subido con su pareja. En medio de esos rumores, llamó la atención el comentario de Aquino en una foto del músico. “Uh, no pasaste por la pelu”, escribió y sumó emojis de risa. Y el artista respondió con corazones, dejando entrever que está todo bien entre ellos.

Fue el propio cantante el encargado de erradicar las versiones a través de una foto que compartió en sus redes. La postal es algo borrosa y oscura, pero llega a notarse que él le está dando un beso en la mejilla a ella, que está con los ojos entreabiertos. Como epígrafe, le agregó la leyenda “Avanti morochos”, en referencia a la conocida canción de Los Caballeros de la Quema y, quizás, desmintiendo los múltiples rumores sobre la separación.

El año pasado, él había contado en PH sobre los inicios de su relación: : “Lo lo conocí a antes a Marcelo, en realidad yo creo que la conocí a ella más por Macerlo, porque ya había compuesto la canción para el programa y teníamos buena onda de antes; a partir de ahí me animé a invitarla al concierto y vino”. En cuanto a la pasión musical que los une, el compositor no escatimó elogios para su compañera: “Cande canta divino, en casa nos la pasamos cantando juntos, algunos los grabamos y subimos, todo de forma muy espontáneo”.

