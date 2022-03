Luego de que Alexis Puig mostrara a su nueva novia, Lola Cordero habló de su estado amoroso

En diciembre del año pasado, Lola Cordero y Alexis Puig anunciaron su separación luego de 19 años años en pareja. Esta semana, el periodista especializado en cine y series sorprendió al presentar en sociedad a su nueva novia, llamada Luciana Méndez. Por eso, al enterarse, la panelista de Bendita (El Nueve) lanzó fuertes declaraciones al aire.

Así, este miércoles por la noche en el programa que conduce Beto Casella se mostró un informe sobre el nuevo romance de Puig y la hizo opinar a su compañera Lola, quien se mostró sin filtro al hablar sobre el noviazgo de su ex. “Vamos a ver a Alexis Puig y su nuevo amor, parece mentira estar diciéndolo al aire”, dijo Casella antes de mostrar el informe cargado de chistes característicos del programa.

Allí se vieron las imágenes de la flamante pareja del periodista, quien tiene buena parte de su cuerpo tatuado y es varios años menor que él. En uno de los momentos del informe apareció un fragmento de Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece) contando detalles de la relación: “Todo ha sido muy rápido desde el lado de Alexis. Parece que empezaron en el verano y rápidamente se enamoraron”, dijo el periodista nacido en Uruguay.

Luego de que Alexis Puig presentara a su nueva novia, Lola Cordero habló de su presente amoroso: “Estoy soltera, no sola”

En el informe también se vieron declaraciones de Alexis, quien contó cómo se conoció con la joven. “Me encantó que ella me encare. Estoy muy feliz, empezamos a salir a principio de año. Fuimos al cine y así empezó”, relató el periodista sobre el devenir de su relación con Luciana.

Al termino del informe, Casella analizó los hechos en complicidad con Horacio Pagani, panelista del ciclo, quien destacó lo rápido que Puig se puso en pareja nuevamente. “Siempre queda la duda...”, acotó Beto, quien fue interrumpido por Lola: “¿En qué momento?”, haciendo referencia al día que su ex comenzó la nueva relación.

“Como la ven, a la Gallega no se la ve angustiadísima”, describió Casella dejando ver que su colega está bien de ánimo. “Lo soltó antes”, acotó Ana Sicilia. Y Lola habló para definir su momento: “Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán: ‘Estoy soltera, no sola’. La estoy pasando bárbaro les aseguro, no se preocupen por mí”.

Alexis Puig y Luciana Méndez, su nueva novia

Tamara Pettinato, también parte del panel, le consultó si su nuevo novio también estaba todo tatuado, pero Cordero dijo que no iba a dar más detalles y le envió un saludo a las cámaras: “Soy una persona muy abierta de mente”, disparó. “La cartera está muy cargada de chiches, yo se los vi”, disparó Beto en una referencia solapada a que la española compró juguetes sexuales. “Llevo tres y me dijeron que tengo que llegar a la colección, que son 10. Estoy estudiando, en algún momento me recibiré″, dijo Lola sin ruborizarse.

Tamara siguió indagando y quiso saber en qué mes se fue Puig de la casa que compartían. “En diciembre”, respondió Lola. También quiso saber si ya conoce a la nueva novia de su ex: “No, pero ya nos vamos a conocer porque somos familia. Vamos a coincidir en cumpleaños, bodas, bautismos”, contestó Cordero.

“¿Cuánta vergüenza ajena te dio esto?”, le preguntó Pettinato, a lo que Lola respondió: “Me sorprende lo que la gente hace por salir en Bendita. Pero bien bien, si él está feliz, está todo bien”, dijo. Por último, Beto y Horacio contaron que ya en diciembre habían visto a Lola con dos hombres que la revoloteaban “muy suelta” con champagne en mano. “Mientras sean felices los dos”, cerró el conductor y pasó a otro tema.

