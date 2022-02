La rivalidad entre Joaquín Levinton y El Polaco por los varenikes en Masterchef Celebrity

Joaquin Levinton desestimo los consejos que le dio El Polaco para los varenikes

Comenzó la “semana dorada” en Masterchef Celebrity 3 (Telefe), en la que se están enfrentando los mejores del certamen hasta el momento. Así, Joaquín Levinton, Catherine Fulop, Mica Viciconte, Paulo Kablan, Denise Dumas y Tomás Fonzi se están disputando el delantal dorado de la competencia.

Para la primera prueba de esta semana, el objetivo era realizar varenikes. Y para ayudar a los participantes, apareció un viejo conocido del certamen conducido por Santiago del Moro: Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, tal es su alias artístico cuando se sube a los escenarios a cantar cumbia. El artista fue parte de la primera edición “celebrity” del reality y este plato típico de Polonia es su especialidad.

La única dificultad del desafío para los participantes era que no contarían con la receta, pero el cantante se encargaría de ayudarlos tanto con los ingredientes como con el procedimiento. Y una vez que lo explicó, comenzó a correr el reloj, con los sesenta minutos de rigor.

El Polaco fue uno de los participantes de la primera edición de Masterchef Celebrity (Foto: Instagram)

Al enterarse de la noticia de que deberían cocinar varenikes, Joaquín Levinton lo celebró: “Esta es mi especialidad”. Sin embargo, en pleno proceso, se mostró algo contrariado. “Esto está raro”, dijo el cantante de Turf al contemplar la contextura de lo que estaba amasando. “La masa está un poquito pegoteada”, le explicó a Damián Betular y a El Polaco, quienes justo se acercaron a su estación para darle una mano. “¿Esto es así?”, preguntó el rockero. “¿Hiciste las dos mezclas como te dije?”, quiso saber el cumbiero. Pero Levinton lo empezó a mirar de costado.

“Sí, estoy allá con la papa hervida y mezclé todo acá”, dijo el autor de “Loco un poco”, entre otros éxitos. “Pará, ¿en uno hiciste el huevo con la papa y en el otro hiciste el agua hirviendo con la harina? ¿Los mezclaste uno por uno y después los mezclaste a los dos?”, insistió El Polaco. “Sí”, se limitó a contestar Joaquín. “Bueno, ahí va más harina”, le indicó el invitado. Y a Levinton no le gustó nada: “Me da la sensación de que en realidad me está diciendo cualquier cosa El Polaco”, disparó en backstage.

“¿Entonces le falta un poco de harina?”, preguntó el lider de Turf. “No, ¡le falta un montón!”, le apuntó Betular. “Y amasar”, agregó el novio de Barby Silenzi. En backstage, Joaquín volvió a rechazar al Polaco y a tirarle una indirecta: “A Damián yo le tengo mucha más confianza porque somos colegas”.

Joaquín Levinton y El Polaco se enfrentaron por los consejos que el cumbiero le dio al rockero acerca de la preparación de los varenikes

“Acordate de lo que te dijo él de la cebolla y la panceta”, le dijo Damián. Y Ezequiel complementó la ayuda con un comentario: “Para la salsa, mandas la cebollita primero con manteca y aceite...”, pero Levinton lo interrumpió. “¿Esto ya está bien?”, preguntó mientras mostraba cómo había evolucionado su amasado. “Hacele así”, le explicó el Polaco, haciendo un movimiento con la mano. “Ah, en movimiento circular...”, entendió Joaquín. “Sí, para que no se airee”, cerró el ex de Karina la Princesita.

Luego, la dinámica de la competencia consistía en que cuando sonara la chicharra, se prendería el karaoké. Así, El Polaco empezó a convocar uno por uno a los participantes para unirse a su micrófono. La primera en pasar, fue Denise Dumas. Y ahí también comenzó una saga de comentarios venenosos de Levinton. “Empiezo a notar que hay algo que perturba mi paz. No sé si es que están acogotando un cerdo o es la voz de Denise”, dijo mientras la mujer de Campi cantaba “Sola otra vez”, uno de los éxitos del cumbiero invitado.

“Cathy, Dios mío, ahora otro infierno”, dijo cuando pasó la Fulop. “La verdad que cuando empieza a cantar Paulo me dan ganas de servirme un trago de aceite hirviendo y tomármelo”, apuntó cuando fue el momento de Kablan.

Finalmente, El Polaco y Joaquín Levinton hicieron las paces y cantaron juntos el tema "Deja de llorar"

“Me toca a mí cantar y creo que es un momento para el deleite de la gente”, dijo Levinton a su turno. Y ahí, hizo las paces con su colega al cantar “Deja de llorar”. Sin embargo, vale decirlo, su performance fue bastante deslucida. “Me gusta la onda que se genera con El Pola”, definió Joaquín. Después, el cumbiero se despachó con una versión de “Loco un poco” y cerró la grieta. “Lo resulto en cuatro palabras: tre-men-do-vich”, aprobó el líder de Turf.

Pese a que se sentía con mucha confianza, las devoluciones para los varenikes de Joaquín no fueron las mejores. “Si hago una foto de este plato, está hermoso. Pero la ejecución de este varenike es sin criterio: la masa está muy espesa. Es un plato simbólico y cuando hay hambre se come todo. Pero para Masterchef esta ejecución del varenike, no”, le dijo Donato de Santis. “Esto es como una empanada de queso hervida”, lo cruzó Germán Martitegui. “No es una empanada: es una tarta con un repulgue crudo, hervido”, lo fustigó Betular.

Así, para el jurado los mejores varenikes fueron los de Denise Dumas. Y, junto a Catherine Fulop, Tomás Fonzi, Mica Viciconte y Paulo Kablan avanzó hacia la gala del martes. Joaquín Levinton, finalmente, subió al balcón pero no como triunfante, sino quedando eliminado de la carrera por el delantal dorado.

