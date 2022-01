La indignación de Verónica Lozano con una mujer que intentó justificar un abuso sexual a una menor

Verónica Lozano indignada con una vecina que intentó justificar el abuso de una menor (Video: Cortá por Lozano, Telefé)

El tema que se estaba desarrollando en Cortá por Lozano era por demás delicado y tenía que ver con la noticia de una violación que habría sufrido una menor de 13 años en la localidad de Merlo. Y Verónica Lozano estaba muy atenta a la información que estaba brindando el periodista Augusto Telias sobre el acusado, identificado como Nahuel Ibarra.

“Este hombre está detenido acusado de cargos gravísimos por la fiscal Marisa Monti. Está acusado de abuso sexual agravado por ser cometido con acceso carnal. Seguramente después va a influir el tema de la minoridad de la víctima, eso es un agravante. El negó todo”, señaló el periodista. Y agregó: “La revisación médica que se le hizo a la menor constató las lesiones compatibles con el abuso reciente. La pena puede llegar a 15 años de prisión”.

En ese momento, el móvil apostado en el lugar de los hechos le dio la palabra a una vecina identificada como Elodia, que dijo ser quien le alquilaba la vivienda al supuesto abusador. Minutos antes, la mujer había dicho que no había escuchado nada, ya que ella reside en la planta baja y el abuso habría ocurrido en un primer piso. Y había asegurado que ella se había enterado de lo que había sucedido cuando los familiares de la víctima habían ido a apedrear su casa. Pero, mientras en el estudio daban detalles escalofriantes de cómo el hombre había engañado a la menor para llevarla a su domicilio y daban cuenta de las prendas que se habrían encontrado de la víctima, ella dijo una frase que desató la furia de la conductora.

Verónica Lozano se indignó con los dichos de la vecina

“Por que no lo citan al chico de al lado que me dijo: ‘Obligada no era por que a ella le gustó, yo sentí el gemido de ella’”, comentó la vecina. Inmediatamente, Lozano repudió estos dichos: “Tiene 13 años Elodia, es una menor. No le voy a permitir que usted diga eso bajo ningún concepto”. “Eso es lo que me dijo el chico”, se justificó la mujer. Y la conductora, visiblemente ofuscada, le retrucó: “Bueno, dice pelotudeces”.

Entonces y como para dar por cerrado el tema, Telias explicó lo qué dice la ley argentina para el caso de los menores de edad. “Desde el punto de vista legal, el tema del consentimiento no da lugar, es una violación igual”, señaló el periodista, quién seguía recibiendo información sobre el caso.

El abuso habría tenido lugar en horas de la madrugada, cuando la niña había ido a festejar el cumpleaños de su primo. Allí, el abusador de 26 años de edad la habría convencido de que lo acompañara hasta un kiosco y, cuando la menor dijo que necesitaba ir al baño, usó como excusa que su casa quedaba más cerca para llevarla a su domicilio y luego violarla.

Cuando los familiares de la niña notaron su ausencia y fueron a buscarla, el hombre habría negado que estuviera en su casa. Pero, luego de que un vecino les permitiera la entrada, la habrían encontrado con la ropa desgarrada y en estado de shock. Entonces llamaron a la policía para que se hiciera cargo del caso que ahora está siendo investigado por la Justicia. Y, luego de las pericias pertinentes, la fiscal está evaluando la posibilidad de hacer declarar a la víctima mediante una cámara gesell.

SEGUIR LEYENDO: