Felipe Fort se iría a vivir a Miami: cómo es el lujoso y costoso departamento que quiere comprar

Felipe Fort

A semanas de haber terminado el secundario y pronto a cumplir 18, Felipe Fort, hijo de Ricardo, comienza a definir su futuro y en su cuenta de Instagram, además de asegurar que tiene planes de irse a vivir a Miami, mostró imágenes del fabuloso departamento que quiere comprar.

De paseo por la ciudad estadounidense preferida de su padre, el joven de 17 años se juntó con Gabriel Rydz, agente inmobiliario y muy amigo de Ricky durante los años que éste vivió allí y estuvo viendo un lujoso departamento ubicado en la avenida Collins en el edificio Chateau Beach residens 801.

“¿Es tuyo?”, le preguntó un seguidor al ver las fotos de la imponente vista desde uno de los pisos más altos del edificio, y muy determinado, el mellizo de Martita contestó: “No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero para un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a eso y más”.

Felipe Fort fue a ver un lujoso departamento en Miami

Los departamentos en el edificio ubicado en la avenida Collins cuestan desde dos millones y medio de dólares

Aunque no dio detalles del departamento que fue a ver, un inmueble con dos habitaciones está valuado en alrededor de dos millones y medio de dólares. El edificio cuenta con piscina al aire libre, yacuzzi techado, gimnasio, sum con varias mesas y hasta un micro cine. Pero sin dudas, la estrella del lugar, es la vista, hacia el mar.

En otras de las historias que compartió Felipe contó que tiene planeado en los próximos meses irse a vivir a Miami y trabajar allí, aunque no especificó de qué. Consultado sobre si quiere hacer algo en la fábrica de chocolates familiar, agregó que sí pero que lo haría desde Estados Unidos.

Felipe Fort se puso como meta comprar dicho departamento

Invitado al programa de Jey Mammon, el año pasado Felipe develó qué era lo que más le gustaba de Miami. “La playa y la pileta”, dijo y sorprendió: “Esta vez no fui nunca igual, porque me quedé jugando a la Play, ahora me arrepiento”.

Actualmente el joven y su hermana Martita viven con Gustavo Martínez, quien fuera amigo y pareja de Ricardo y a quien meses antes de morir el mediático le pidió, incluso a través de un documento legal, que cuidara de los pequeños en caso de que a él le pasara algo. También con Marisa, la niñera y ex integrante de Las Leonas, que los cuida desde bebés y que fue recomendada por Karina Antoniali, la ex mujer de Eduardo –hermano de Ricky–.

Siempre a gusto en la que fuera la cuidad preferida de su padre, los mellizos recibieron, como lo hacen casi todos los años, el 2022 en Miami con sus primos, su tío Eduardo y Rocío Marengo. La familia completa celebró en un lujoso restaurante con baile a puro reggaetón, mucho cotillón, suelta de globos y complicidad entre todos.

“Hermosa noche en familia. ¡Lo pasé increíble! ¡Salud y mucho amor para todos! ¡Que se les cumplan todos todos los deseos! ¡Beso enorme para todos y gracias por tanto cariño!”, escribió por esos días Marengo luego de un 2021 marcado por las idas y vueltas con su pareja. “Sean felices… vivan, sientan, disfruten, amen, bailen, rían… que todo les chupe un hue... (sic) sin joder al resto… no nos llevamos nada más que lo VIVIDO”, escribió luego con una foto de ella y Martita.

Hace un tiempo Felipe había compartido con sus seguidores una foto inédita de Ricardo.. En la imagen en blanco y negro se lo ve posando con un estilo muy de fines de los ‘80, principios de los ‘90: con jopo, mirando hacia el horizonte y remera blanca con las mangas dobladas. Por aquellos años el chocolatero estaba viviendo justamente en Miami intentando cumplir su sueño de ser cantante.

SEGUIR LEYENDO: