Científicos descubren la causa de un raro trastorno del movimiento

LUNES, 29 de abril de 2024 (HealthDay News) -- Unos investigadores han identificado de forma concluyente la causa genética de un trastorno del movimiento progresivo poco frecuente.

Una rara versión extralarga de un gen parece hacer que las células nerviosas se envenenen con proteínas tóxicas en personas con ataxia espinocerebelosa 4 (SCA4), informan los investigadores.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la SCA4 causa debilidad muscular y dificultad para coordinar el movimiento corporal, lo que resulta en un estilo de caminar espasmódico e inestable y dificultad para hablar.

La enfermedad también causa una pérdida progresiva de la sensibilidad en las manos y los pies y una pérdida de reflejos, según los NIH.

No hay una cura conocida para la SCA4, y hasta ahora no había una causa conocida, dijeron los investigadores.

El patrón de herencia de la SCA4 había dejado claro durante mucho tiempo que la enfermedad era genética, pero los investigadores han luchado durante 25 años para descubrir la genética exacta detrás del trastorno.

Ahora, utilizando una tecnología de secuenciación avanzada recientemente desarrollada para analizar la genética de varias familias de Utah, los investigadores encontraron una sección en un gen llamado ZFHX3 que es mucho más larga de lo que debería ser, que contiene una cadena extra larga de ADN repetitivo.

Las células humanas que tienen la versión extralarga de ZFHX3 parecen estar enfermas. No son capaces de reciclar las proteínas tan bien como deberían, y algunos contienen grupos de proteínas pegadas.

"Esta mutación es una repetición expandida tóxica, y creemos que en realidad bloquea la forma en que una célula lidia con las proteínas desplegadas o mal plegadas", señaló el investigador sénior, el Dr. Stefan Pulst, catedrático de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah.

Las células sanas necesitan descomponer constantemente las proteínas que ya no funcionan. Los investigadores demostraron que la mutación causante de la SCA4 podría esencialmente envenenar las células nerviosas al entorpecer el trabajo de la maquinaria de reciclaje de proteínas de las células.

El nuevo estudio aparece en la edición del 29 de abril de la revista Nature Genetics.

Averiguar la causa de la SCA4 es el primer paso para desarrollar tratamientos efectivos, dijo Pulst.

"El único paso para mejorar realmente la vida de los pacientes con enfermedades hereditarias es averiguar cuál es la causa primaria", planteó Pulst en un comunicado de prensa de la universidad. "Ahora podemos atacar los efectos de esta mutación potencialmente en múltiples niveles".

Por ejemplo, un proceso similar que interfiere con el reciclaje de proteínas ocurre en otro trastorno del movimiento llamado SCA2, anotaron los investigadores.

Actualmente se está probando una terapia potencial para la SCA2 en un ensayo clínico, y existe la posibilidad de que también funcione para la SCA4, dados los resultados de este estudio.

Las personas de familias afectadas por la SCA4 también pueden averiguar si tienen este cambio genético específico, lo que puede ayudarles a prepararse para su aparición, señaló la investigadora principal, Pattie Figueroa, gerente de proyectos de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah.

"Pueden venir y hacerse la prueba y pueden tener una respuesta, para bien o para mal", dijo Figueroa.

"He estado trabajando en SCA4 directamente desde 2010 cuando la primera familia se acercó a mí, y una vez que vas a sus casas y los conoces, ya no son el número en el frasco de ADN", agregó Figueroa. "Son personas que ves todos los días... No puedes irte. Esto no es solo ciencia. Esta es la vida de alguien".

Más información

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) ofrecen más información sobre la SCA4.

FUENTE: Universidad de Utah, comunicado de prensa, 29 de abril de 2025