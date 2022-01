Chano Charpentier blanquéo su romance con la modelo Sofía Santos publicando una romántica foto

Sofía Santos y Chano Charpentier

Todas las fichas estaban puestas en Natalie Pérez. A mediados de diciembre y después de que se difundiera una foto en la que se los veía cenando juntos, comenzó a circular en rumor de que Chano Charpentier estaba de novio con con la actriz y cantante. El músico, al principio, alimentó estas versiones. “Ella es muchas cosas”, dijo cuando le consultaron si era su novia o su amiga. Pero, después, se encargó de aclarar que la relación que la unía a la joven tenía que ver con un un asunto profesional, ya que ambos habían grabado un tema llamado El himno de nosotros y, justamente, estaban por filmar el video clip del mismo.

Lo cierto es que, para entonces, ya había comenzado a circular el nombre de la modelo Sofía Santos como posible pareja del líder de Tan Biónica. En ese momento, a muchos les llamó la atención una publicación que había compartido Natalie en la que mostraba una remera con una inscripción que decía: “No soy segunda opción”. ¿Si el músico estaba jugando a dos puntas? Pues fue la propia actriz la que salió a desmentir esta posibilidad.

La foto con la que Chano Charpentier y Sofía Santos confirmaron su romance en Instagram

“¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista. ¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, dijo a modo de descargo al ver el escándalo que se había desatado en los medios.

Descartada esta hipótesis, la lupa estuvo puesta en el intercambio virtual entre Chano y la modelo, quienes empezaron a dejar algunos rastros en sus redes sociales. “Hermosa”, le comentó él en una foto en blanco y negro que ella subió desde Montevideo la semana pasada a su feed de Instagram. “Hermoso mío”, le respondió Sofía junto a un corazón blanco. Y, hace un par de días, el músico le puso cinco corazones rojos a una postal de ella en Punta del Este. Y ella le respondió con uno del mismo color.

El comentario de Chano Charpentier al posteo de Sofía Santos

Así las cosas, las especulaciones terminaron este martes cuando, en sus historias, Charpentier decidió blanquear el romance. ¿Cómo? Publicando una foto de los dos, abrazados, arrobando a la modelo y agregando un enorme corazón rojo a la tierna escena. Santos, por su parte, optó por repostear la imagen sin hacer comentarios. Pero también se encargó de compartir una publicación del peluquero Leo Leiva, al que ella habían ido a ver en compañía del músico.

Sofía Santos y Chano Charpentier visitando la peluquería de Leo Leiva (Instagram)

“Cuando decís la palabra ‘nosotros’ es como que el resto desaparece. Y me copé mucho con la idea de una pareja que se entiende como nosotros y desaparece el resto del mundo y no importa lo que pase”, había contado Chano en diálogo con Jey Mammón, en Los Mammones, cuando hacía referencia al tema que había grabado con Natalie. Y aseguró que el punto de partida para su inspiración había sido un tema de Regina Spektor llamada Us, cuya letra dice: “Deberían hacer un monumento de nosotros”. Pero, evidentemente, no escribió la letra pensando en la actriz, sino en Sofía.

