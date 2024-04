El emotivo encuentro entre Pedro y Elena, los hijos de Gerardo Rozín: la particular forma de recordarlo

Los hijos del conductor disfrutaron de una velada en familia (Instagram)

Gerardo Rozín supo dejar su huella como uno de los conductores y productores más queridos de la pantalla chica, pero el presentador no solo supo dejar un legado en los medios sino y ,principalmente, en sus hijos, Pedro y Elena. Los adolescentes, fruto de sus relaciones con Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro respectivamente, comparten un estrecho vínculo de hermanos que emociona.

“Simple, todo lo que está bien”, escribió la madre de la adolescente en un posteo donde se los puede ver a los hermanos compartiendo un momento familiar. Junto al tema “Mejor que Ayer” de Diego Torres, la periodista logró capturar el gran cariño que sienten el uno por el otro.

“Se llevan muy bien, se quieren como hermanos, se ven todo lo que pueden porque tienen diferentes edades y horarios”, explicó Bárbaro en diálogo exclusivo con Teleshow. Además, señaló que el video se dio en el marco del cumpleaños de la progenitora de Pedro, la primera esposa de Rozín, con quien mantienen una gran relación. “Fuimos a la casa a festejar y estábamos todos juntos. Ellos se estaban viendo un video que les causó risa”, señaló la mujer en referencia a esa situación, donde se los ve riéndose a carcajadas.

Respecto a las similitudes que comparten los hijos del conductor, la comunicadora no dudó en señalar: “Creo que lo que comparten es el sentido del humor, sobre todas las cosas, son muy irónicos”. Asimismo, si bien explicó que no tienen ningún vínculo con La Peña de Morfi (Telefe), el ciclo que creó el presentador para la televisión, lo cierto es que se encuentra muy presente en el día a día. “Para ellos es su papá, cuentan anécdotas, está muy presente, viene siempre a conversación. Es lindo verlos disfrutar”, expresó Carmela.

“Para ellos es su papá, cuentan anécdotas, está muy presente, viene siempre a conversación. Es lindo verlos disfrutar”, expresó Carmela Bárbaro en diálogo con Teleshow

Sosteniendo esa misma línea, Carmela dio a conocer a este medio un detalle que pasó desapercibido en las imágenes de su hija y su hermano mayor. Mientras disfrutan de la compañía del otro, Elena luce una corbata que pertenecía a Gerardo. “Usa ropa de él”, aseguró respecto a la forma de recordarlo que tiene la menor, a dos años de su fallecimiento.

Cabe mencionar que la periodista también ha recordado con mucho cariño al padre de su hija. A inicios del año pasado, mantuvo un diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (en ese entonces por la pantalla de Ciudad Magazine) y habló sobre cómo fue su partida. “Él no se quería morir, amaba la vida, organizó muchas cosas, pero nunca terminás de ordenar todo”, explicó en el ciclo.

Los hijos de Gerardo Rozín y sus madres se juntaron a celebrar el cumpleaños de Mariana, la primera esposa del conductor

En medio de la emoción por hablar del presentador, continuó: “Me dijo que estaba tranquilo con el legado que les había dejado a sus hijos, el amor por la música, haberles dejado un cuadro de fútbol como Rosario Central, cosas que a él le resultaban importantes”. Además, destacó: “Que era un papá presente y que les había dejado valores. Me dijo que los iba a extrañar mucho, fue muy difícil”.

También recordó la última etapa de la enfermedad del intérprete: “El cáncer inició en la cabeza. Tuvo un malestar, fue a la guardia porque quería mandar un mensaje de texto y no podía, por eso lo primero que pensé es que sería alguna cuestión neurológica”. “Él estaba internado en Los Arcos y todavía estaban los protocolos de COVID, con lo cual no podían estar las visitas. Me llamó por teléfono un domingo y me contó; yo estaba en América y me fui caminando a verlo”, añadió Bárbaro.

Gerardo y sus hijos, Pedro y Elena

Sin dejar lugar a dudas, aseguró que su programa tuvo un gran rol de su vida y comentó al respecto: “El trabajo lo revivía, del laburo seguía hablando siempre. Era muy buen consejero de mucha gente, sobre trabajos que ofrecer y que ofrecían”.