Libro y lona en mano, el paseo solitario de Benjamín Vicuña en Punta del Este

Benjamín Vicuña estuvo paseando por Punta del Este (RS Fotos)

Benjamín Vicuña se encuentra disfrutando de unos días de tranquilidad en Punta del Este, de donde acaba de regresar su ex mujer y madre de sus hijos mayores Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, Pampita Ardohain. El actor, quien en los últimos días se lo relacionó con Eli Sulichin estuvo paseando por José Ignacio.

El chileno fue fotografiado solo mientras caminaba en la playa, luciendo bermudas de jean clarito, remera blanca, anteojos de sol y gorra azul. Además, llevaba un libro y una lona para descansar.

Lona y libro en mano, Benjamín Vicuña estuvo un rato en la playa

Separado de Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña estaría empezando una relación con la hija de una amiga de Pampita

Mientras se prepara para el debut de la nueva novela de Telefe, El primero de nosotros, y sigue con el rodaje del film Miénteme, el ex de la China Suárez está muy enfocado en su próxima meta: el 20 de febrero realizará su primer triatlón olímpico, Ironman, para el cual se viene preparando desde hace meses. La prueba consiste en 1500 metros de nado, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de running.

Benjamín Vicuña en Punta del Este (RS Fotos)

Su entrenador, Maximiliano Martínez Monzón, explicó a Teleshow: “Tiene una muy buena base de rugby en Chile de chico y unas condiciones espectaculares para el deporte, adaptándose a cualquier terreno”. Comenzaron entrenando dos veces por semana adaptando los horarios a los de los rodajes y ahora la intensidad se multiplicó y tienen unos cuatro encuentros: “En ellos abordamos de menos a más las tres modalidades del triatlón, con series de dos horas cada entrenamiento”.

¿Cómo surgió la idea de hacer un Ironman? “Salió de grandes charlas y entrenamientos juntos donde le fui relatando historias increíbles de experiencias vividas mías en el Triatlón Ironman. Como le digo yo es un deportista de raza, ágil , dinámico y gran fortaleza física”. Y luego lo describió en cada una de las disciplinas: “La bicicleta lo tiene concentrado y feliz ya que no son vehículos normales de traslado en carrera , consta de un manubrio diferente, un acople y postura de manejo estructural y absolutamente técnica; en la natación se desliza como un delfín, muy buena técnica y resistencia; en el run lo acompaña muy bien su físico, brazos y piernas fuertes, cintura chica, zona media o core fortalecidas para una mayor velocidad y resistencia de carrera”.

Benjamín, que en agosto del año pasado anunció su separación de la madre de sus hijos más chicos Magnolia y Amancio, Eugenia la China Suárez, estaría comenzando una nueva relación con Eli Sulichin, una mujer de 32 años que paradójicamente conoció en el bautismo de Ana, la beba de Pampita y Roberto García Moritán.

Hace unas semanas Ana Rosenfeld, amiga de Eli contó que la joven no es amiga de Pampita sino que la relación viene por el lado de su madre, Karin: “Caro la conoce (a Sulichin) y sabe que es una buena mujer. Le pareció muy bien que conozca a una mujer sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo”.

Sobre la reciente relación, la abogada quien también es amiga de Wanda Nara protagonista del escándalo con la ex de Vicuña, opinó: “Es todo muy nuevo, esa es la realidad. Más allá que hacen una hermosísima pareja, el tiempo dirá”, dijo y reveló que ambos “están súper entusiasmados y emocionados”. “Es lo que me cuenta Eli -confía-. Y más allá de la fama de Benjamín, ellos quieren cuidar la relación”.

“Ella es una persona de clase media alta, pero es una familia normal, de gente sana; una chica muy adulta y preparada, de mundo, viajada y siempre se relacionó con gente mas grande que ella. No es que busca un hombre de más edad sino estar al lado de alguien con quien tenga más conversación: a Eli no le va a sorprender ni la va a deslumbrar nada. Además, ella tiene poder adquisitivo porque trabaja para comprar lo que necesita. O sea que no busca fama ni dinero. No quiere ser famosa. Siempre ha sido bajo perfil. Jamás ha buscado este tipo de exposición. Nunca ha tenido novios famosos y siempre ha estado con hombres más grandes que ella”, cerró.

