Quiénes serán los invitados la noche en que Mirtha Legrand regresa a la televisión

El sábado 18 de diciembre la diva de los almuerzos concretará su esperado regreso a la televisión

El gran regreso de Mirtha Legrand está previsto para este sábado 18 de diciembre a las 21.30 en la pantalla de El Trece, a tres meses del programa especial donde volvió por un día para reemplazar a su nieta, Juana Viale. La diva estará al frente de la mesaza en La Noche de Mirtha y tendrá cuatro invitados de la industria del entretenimiento. Recuperada de la intervención coronaria que le realizaron en octubre, y habiendo recibido la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, la conductora volverá a ocupar su lugar en la cabecera.

La propia Juana ya había anticipado algunos detalles el fin de semana pasado: “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand, y no se imaginan el programón que tenemos”. En este sentido, contó que estará ubicada al lado de su abuela: “Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado, poneme un banquito y yo soy feliz”. En referencia al natural segundo plano que asumirá, bromeó: “Me adacto (sic), siempre me adacto”, reforzando el furcio y con una sonrisa con la que ya empezaba a palpitar la vuelta de Mirtha.

Tal como adelantó la actriz, será una velada donde La Chiqui será la gran anfitriona y protagonista. Recibirá al actor y productor de cine Ricardo Darín; al cantante Diego Torres; que hablará sobre la presentación en el teatro Gran Rex de su disco Atlántico a pie; al actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también a Jey Mammon, quien contará sus próximos pasos en el rubro televisivo, en relación a su éxito con el ciclo Los Mammones (América).

Mirtha Legrand tendrá como invitados a Darío Barassi, Ricardo Darín, Jey Mammon y Diego Torres en su gran regreso

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio por la pandemia de coroanvirus la diva de los almuerzos dijo presente en tan solo dos ocasiones, para evitar exponerse y preservar su salud. La primera ocasión donde volvió a conducir su programa fue el 19 de diciembre de 2020, donde se reunieron las cuatro generaciones familiares: su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana, y su bisnieta, Ámbar de Benedictis. Más adelante llegó otro imprevisto regreso el 28 de agosto de este año, cuando Viale viajó a París para acompañar a su primogénita a instalarse en la capital francesa, luego de que fuera aceptada para estudiar cine en la Ciudad de la Luz.

“Mi adorada nieta Juana (Viale) me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la reemplazo a ella. Una noche especial, donde nos volvemos a encontrar. ¡Los espero!”, había anunciado en aquella oportunidad. En los dos especiales anteriores lució diseños de su diseñador predilecto, Claudio Cosano, y ahora las miradas están puestas en su regreso para despedir el 2021 este fin de semana, donde deslubrará con otro de sus atuendos de gala.

La diva volvió a conducir la mesaza en agosto último, y lució un vestido camisero de tonalidad rosa viejo que le confeccionó Claudio Cosano

Al día siguiente, el domingo 19, Viale conducirá otra edición de Almorzando con Mirtha Legrand, y tendrá como invitados a la actriz y cantante Nacha Guevara,; el actor, humorista e imitador argentino Martin Bossi, quien le aportará el toque desopilante a la mesaza; la actriz Violeta Urtizberea, que contará detalles sobre su papel de villana en la novela La 1/15-18; y el actor Mariano Martínez, quien volverá al cine en la película Yo, traidor.

SEGUIR LEYENDO: